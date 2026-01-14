L’Ajuntament confia que el futur complex de Les Palmeres sigui una realitat en breu

L’Ajuntament de Terrassa confia que el futur del complex esportiu de Les Palmeres, actualment conegut com a Terrassasports, sigui realitat en poc temps, després d’un procés de licitació iniciat el juny de 2024. Quan el jutjat autoritzi la presa de possessió per part del consistori, es facilitarà l’accés a la nova empresa adjudicatària, Depor 4 Siglo XXI del grup CDO, que va ser la proposta millor valorada entre les sis participants.
Durant els darrers mesos, però, la transició cap al nou gestor s’ha vist retardada per un procediment judicial relacionat amb la sortida de l’operador anterior, fet que ha generat algunes molèsties en el servei. El govern municipal confia que aquesta situació es resolgui aviat per poder accedir a les instal·lacions.
Un cop superat aquest tràmit, s’impulsarà un projecte de modernització integral que convertirà Les Palmeres en un equipament esportiu de referència. Està prevista una inversió de més de 5 milions d’euros destinada a la renovació i actualització completa de l’edifici: instal·lacions tècniques —com la climatització, l’eficiència energètica, la il·luminació i el subministrament—, adquisició de nova maquinària de fitness, equipament esportiu d’última generació i millora de la zona exterior.
Amb més de 6.000 metres quadrats construïts i una extensa zona esportiva exterior amb camps de futbol i pistes de pàdel, “el complex continuarà funcionant correctament i s’aprofitarà al màxim per a l’esport escolar, comunitari i ciutadà. El projecte fomentarà la col·laboració amb clubs esportius, associacions, centres educatius i entitats locals, convertint Les Palmeres en un espai viu i obert a la comunitat”, explica Alberto Muñoz, regidor d’Esports.
Muñoz també agraeix “la paciència de les persones abonades” i transmet “un missatge de tranquil·litat, ja que creiem que el relleu és proper i comportarà millores significatives per al complex i per als seus usuaris i usuàries”. També ha avançat que “les properes setmanes s’anunciaran els detalls del calendari d’obres i de la reobertura”.
Depor 4 Siglo XXI
CDO Fitness, amb gairebé 20 anys de trajectòria (nascuda el 2006 com a BPXport i amb arrels en el teixit empresarial català des d’aquell any), gestiona més de 20 centres esportius a Espanya, atenent més de 80.000 usuaris. Disposa de certificacions de qualitat, medi ambient i seguretat, i una plantilla de centenars de professionals. L’any 2025 va rebre el premi nacional al “Foment de l’Activitat Física a través de la Promoció de l’Esport Familiar i de Primera Edat” pels seus programes inclusius.