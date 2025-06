L’Ajuntament convoca una xerrada per explicar els nous trams de la factura de l’aigua

El pròxim dilluns 16 de juny, a les 18 hores, el Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany acollirà una xerrada informativa sobre els canvis en la factura de l’aigua que s’apliquen des d'aquest mes a Terrassa. La sessió comptarà amb la participació de la tinenta d’alcalde i regidora de Cicles de l’Aigua, Patricia Reche; la directora del servei de Medi Ambient, Laia Font; personal de l’empresa municipal Taigua i membres de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT).

L’objectiu és explicar a la ciutadania la nova estructura tarifària, que passa de tres a cinc trams per adaptar-se millor al consum real i afavorir l’estalvi. Els 90.000 abonats domèstics rebran la informació detallada al dors de la factura.

S’incorporen dos nous trams, passant de tres a cinc: un, pel consum d’entre 60 i 80 litres per persona i dia i, un altre, pels que gastin més de 150 litres per persona i dia. Amb aquesta ampliació de trams es pretén fer més assequible l’accés a l’aigua a les persones que fan un consum responsable i penalitzar els consums més alts. Des de l’any passat, el càlcul de la factura es fa en funció del consum i tenint en compte el nombre de persones empadronades a cada habitatge.

També es manté que els primers metres cúbics es facturen a un preu reduït per incentivar l’estalvi. Com a novetat, les llars unipersonals podran consumir fins a 78 litres diaris dins el primer tram, per compensar el consum mínim necessari per mantenir una casa. La quota de servei es manté fixa com fins ara.

Les noves tarifes queden així:

El primer tram, fins a 60 litres per persona al dia i fins a 78 per llars unipersonals (0,27 euros/metre cúbic); el segon, de 60 a 80 litres per persona al dia (1,00 euro/metre cúbic); el tercer, de 80 a 100 litres (1,90 euros/metre cúbic); el quart, de 100 a 150 litres (3,00 euros/metre cúbic); i el cinquè, de més de 150 litres (4,00 euros/metre cúbic).