MútuaTerrassa analitza les estratègies per millorar l’atenció al part i reduir les cesàries

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa reforça el seu compromís amb la millora de l’atenció al part amb la celebració de la II Jornada-taller sobre “Anàlisi, interpretació i estratègies per a la millora del part”, una cita que reunirà professionals de diversos hospitals catalans i experts de referència internacional per analitzar l’evolució de les cesàries i els mecanismes per optimitzar-ne la gestió.
La jornada ha tingut lloc aquest matí a la sala d’actes de l’Edifici Docent i comptarà amb la participació destacada de Mike Robson, autor de la coneguda “Classificació dels 10 grups de Robson”, una eina concebuda per comparar les taxes de cesària entre hospitals i millorar la interpretació de les dades obstètriques.
La sessió ha estat dirigida per Eva López, responsable de l’àrea d’Obstetrícia de l’HUMT; Oriol Porta, cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia; i Gemma López, supervisora d’infermeria de la sala de parts i l’ASSIR. L’objectiu de la trobada és reflexionar sobre els canvis en l’atenció al part al territori, entendre els models d’avaluació de les cesàries i detectar les dificultats que tenen els centres per registrar i interpretar correctament les dades.
La inauguració ha estat a càrrec de Maria Raventós Gil, gerent de l’àrea econòmica del Servei Català de la Salut; Salva Delgado, directora mèdica de l’Àmbit Quirúrgic de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa; i Oriol Porta. Posteriorment, Xavier Espada, coordinador del Pla de Salut Afectiva, Sexual i Reproductiva del Departament de Salut, ha analitzat l’evolució de les cesàries a Catalunya.
Durant la jornada també s’ha exposat el model del Servei Català de la Salut per avaluar i incentivar les cesàries ajustades per complexitat, amb intervencions de Ramon Escuriet, director del Pla de Salut Afectiva, Sexual i Reproductiva, i Albert Medina, cap de la Unitat de Sistemes de Pagament del CatSalut. Entre altres qüestions, s’ha abordat el concepte de “cesàries esperades” i “cesàries observades”.
La trobada ha inclòs un taller interactiu amb representants d’hospitals catalans per compartir experiències, analitzar incidències i plantejar estratègies de millora en la gestió de la informació clínica. També s’han presentat experiències de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova en l’àmbit de l’obstetrícia i la documentació clínica.
La cloenda ha estat a càrrec de Mike Robson, que ha dinamitzat una sessió centrada en l’ús de les dades de maternitat per comprendre i millorar els resultats assistencials.