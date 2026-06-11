L'Arxiu Històric de Terrassa acull la presentació de la memòria de l'activisme LGTBIQ+ local

Terrassa fa un pas més en la preservació de la memòria històrica del moviment LGTBIQ+ local des de la clandestinitat fins a l'actualitat. La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, acompanyada d'altres membres de la corporació municipal, va assistir aquest dimecres a la tarda a l’activitat "L’Arxiu LGTBIQ+ de Terrassa. Abast i continguts". La sessió, organitzada pel Servei LGTBIQ+ i l’Arxiu Històric de Terrassa, s'emmarca en la Setmana Internacional dels Arxius i en els actes commemoratius del 28 de juny, Dia Internacional per l’Alliberament LGTBIQ+.
L'objectiu de la trobada, celebrada a la seu de l'Arxiu Històric, va ser donar a conèixer la documentació que integra aquest fons i mostrar-ne els materials més significatius mitjançant una exposició documental comentada. L'activitat va utilitzar un format divulgatiu i proper per apropar la recerca històrica a les persones assistents, posant en valor la trajectòria del moviment a la ciutat a través de documents històrics i testimonis de l’activisme terrassenc.
Nova exposició virtual i guia didàctica
L'acte va servir per estrenar una exposició virtual: la col·lecció "Les organitzacions LGTBIQ+ de Terrassa: de la clandestinitat als carrers". Es tracta d'una selecció elaborada pel periodista i antropòleg Joao França a partir de les cessions de materials fetes durant la commemoració dels 10 anys del Pacte DASIG.
La mostra compta també amb les aportacions dels activistes Lluís Rambla, del Front d’Alliberament Gai de Catalunya; Roser Ampurdanès, de Dona més Dona; i Ángeles Ruiz i Gemma Sánchez, de l’Associació ACORD, que han compartit documents i materials personals per enriquir el fons.
Durant la sessió també es va presentar una primera guia didàctica innovadora sobre la reivindicació LGTBIQ+ i la promoció dels drets DASIG a Terrassa. Aquesta guia, que ha estat elaborada per l’empresa 3Turons, s'adreça tant als àmbits escolar i universitari com al públic general amb l'objectiu de difondre aquesta part de la història local.