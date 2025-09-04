Les alarmes de Protecció Civil tornaran a sonar als mòbils de Terrassa

Protecció Civil de la Generalitat ha anunciat que durant el mes de setembre i octubre es faran proves del sistema d’alertes a mòbils ES-ALERT a tot Catalunya. Es tracta d’un simulacre que enviarà un missatge d’avís a tots els telèfons mòbils que es trobin dins la demarcació on es duu a terme la prova.
Al Vallès Occidental, i per tant també a Terrassa, la prova tindrà lloc el dimecres 8 d’octubre a les 10 hores del matí, coincidint amb la resta de municipis de la demarcació de Barcelona. En aquell moment, tots els telèfons actius rebran un missatge amb un so fort i estrident que dirà: “PROVA D’ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. ÉS UNA PROVA”. El text arribarà en català, castellà i anglès, i a la Vall d’Aran també en aranès.
Les proves començaran el 10 de setembre a Lleida, Alt Pirineu i Aran, seguiran el dia 16 a Girona i la Catalunya Central, continuaran el 30 de setembre a Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès, i finalitzaran el 8 d’octubre a Barcelona.
L’objectiu de la iniciativa és comprovar l’eficàcia del sistema i donar-lo a conèixer a la població. Per això, juntament amb el missatge s’habilitarà un enllaç a una enquesta que permetrà recollir dades sobre la recepció i l’impacte de l’alerta.
Protecció Civil recorda que l’alerta es rebrà encara que s’estigui de pas per la zona en el moment de la prova, sigui circulant per carretera o amb transport públic.