Mor la conductora d'un cotxe en un xoc amb un camió a la C-58

Els dos vehicles han topat frontalment a l'altura de Vacarisses

Publicat el 30 de setembre de 2025 a les 15:43
Actualitzat el 30 de setembre de 2025 a les 18:49

 La conductora d'un cotxe ha mort avui en un xoc amb un camió. El Servei Català de Trànsit ha informat que aquest dimarts al migdia s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 28,20 de la C-58 a l'altura de Vacarisses. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 14 hores.

Per causes que encara s’estan investigant, un cotxe i un camió han col·lidit frontalment i, a conseqüència de l’accident, la conductora del turisme ha mort.  Es tracta d’una dona de 76 anys, R.M.M., veïna de Manresa.

Arran del sinistre, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). 

Quant a l’afectació viària, la C-58 es mantenia tallada i registra retencions en els dos sentits de la marxa. Amb aquesta víctima són 112 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, segons dades provisionals.

