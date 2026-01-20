Les constants pluges converteixen aquest gener en un dels més plujosos que es recorden a Terrassa

Terrassa viu un gener fora de tota normalitat. Les pluges persistents dels darrers dies han convertit aquest inici d’any en un dels més plujosos que es recorden a la ciutat, trencant la dinàmica habitual d’un mes que tradicionalment és sec. Amb l’episodi de pluja d'avui, en què s'han acumulat prop 15 litres per metre quadrat, el total del mes ja s’acosta als 100 litres quan encara falten deu dies per acabar-lo.
Segons les dades recollides per Josep Maria Gibert, exprofessor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), responsable de l’estació meteorològica de la universitat i meteoròleg aficionat, Terrassa encadena ja cinc dies consecutius de precipitacions. Gibert, que disposa de la sèrie de dades meteorològiques més antiga de la ciutat, detalla que el dia 16 de gener es van registrar 4 litres per metre quadrat; el dia 17, 60,4 litres —el dia més plujós del mes—; i més de 9 litres tant el dia 18 com el 19.
“Les pluges que vivim són de caràcter excepcional i aleatori”, explica Gibert. Segons el meteoròleg, la situació atmosfèrica actual és anòmala: “Al centre d’Europa i a la zona siberiana no està plovent, però fa moltíssim fred. Les borrasques, que haurien d’estar per Anglaterra, s’han desplaçat cap a la zona mediterrània i el nord d’Àfrica”.
Aquest comportament contrasta amb la mitjana climàtica de la ciutat. Habitualment, gener és un mes sec, amb una precipitació mitjana de 37,6 litres per metre quadrat a Terrassa. Tot i això, el gener del 2026 —encara sense concloure— ja supera àmpliament aquesta xifra i és molt més plujós que els darrers cinc anys, en què no es va arribar en cap cas als 37 litres.
Malgrat tot, no es tracta del gener més plujós registrat. Segons les dades de Gibert, el rècord absolut correspon al gener de 1898, amb 259 litres per metre quadrat. En els darrers 50 anys destaquen el 1979 (219 litres), el 2020 durant el temporal Glòria (156 litres) i els anys 1997 i 2006, amb prop de 120 litres cadascun. En l’extrem oposat, alguns geners com els de 1983, 1993 o 2005 no van registrar ni una sola gota de pluja.
La sensació que “no para de ploure” també s’explica perquè el desembre de 2025 ja va ser especialment humit, amb 136 litres per metre quadrat. De mitjana, entre desembre i gener solen acumular-se 119 litres, però aquest hivern ja supera els 220 litres, situant-se com un dels més plujosos de la història recent de Terrassa.