MútuaTerrassa aborda la prevenció de les infeccions protètiques en una nova Jornada d’Asèpsia

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa acollirà el proper 28 de maig una nova edició del Curs d’Asèpsia en Cirurgia Ortopèdica, una jornada centrada en la prevenció de les infeccions quirúrgiques en cirurgia protètica. La sessió tindrà lloc a partir de les 9 hores a l’Edifici Docent de MútuaTerrassa i reunirà professionals de diversos àmbits vinculats a la cirurgia ortopèdica i traumatològica.
La iniciativa està organitzada conjuntament per la Unitat de Patologia Sèptica de l’Aparell Locomotor (UPSAL) del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i la Unitat de Formació i Docència de la Direcció d’Infermeria. A més, compta amb els auspicis de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i la Societat Infermera Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
L’objectiu principal del curs és reforçar el coneixement sobre les mesures d’asèpsia i profilaxi necessàries per prevenir les infeccions en cirurgia protètica, així com donar a conèixer els factors de risc associats. El programa abordarà aspectes relacionats amb la prevenció abans, durant i després de la intervenció quirúrgica, a més de l’impacte i l’epidemiologia de les infeccions en l’àmbit de la cirurgia ortopèdica i traumatològica.
La jornada s’adreça als professionals que participen en el procés assistencial dels pacients de cirurgia ortopèdica, des de residents i personal d’hospitalització fins a professionals del Bloc Quirúrgic i de l’Àrea Ambulatòria. L’objectiu és conscienciar sobre la gravetat de les complicacions sèptiques i la importància de la prevenció per minimitzar-ne els riscos.
Com en edicions anteriors, bona part dels ponents seran professionals del mateix hospital vinculats a infermeria quirúrgica, control d’infeccions, anestèsia, malalties infeccioses, farmàcia hospitalària i manteniment d’instal·lacions, entre d’altres àrees. El curs també comptarà amb experts procedents d’altres centres hospitalaris catalans com l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’Hospital Universitari Parc Taulí o l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, entre altres.