L’Escola Pia Terrassa celebrarà una gran trobada d’ALUMNIS en el marc dels seus 125 anys d’història

L’Escola Pia Terrassa celebrarà el proper 5 de juny una gran trobada d’antics alumnes coincidint amb la commemoració dels 125 anys d’història del centre. La iniciativa vol convertir-se en un espai de retrobament entre generacions que han passat per les aules de l’escola i compartir records, experiències i vincles construïts al llarg de més d’un segle.
L’acte, obert a totes les persones que han format part de la comunitat educativa, començarà a les 19 hores a les instal·lacions del centre i inclourà diverses activitats commemoratives i festives. Entre les propostes previstes hi haurà una benvinguda conjunta i espais de retrobament, un recorregut pels espais més emblemàtics de l’escola, un concert amb cançons representatives de diferents generacions i la presentació de l’Himne dels 125 anys.
La celebració també comptarà amb una ballada de gegants i capgrossos i culminarà amb un pica-pica de caràcter relacional i festiu per afavorir la convivència entre antics alumnes, professorat i membres de la comunitat educativa.
Sota el lema “On tot va començar… i encara continua”, l’escola vol reivindicar el paper del centre com un espai de memòria compartida i de continuïtat entre generacions, posant en valor les amistats i les experiències viscudes al llarg de la seva trajectòria educativa.
Les persones interessades a participar en la trobada poden formalitzar la inscripció a través dels canals oficials de l’escola. A més, el centre anima els assistents a compartir records, fotografies i vídeos que formaran part de la celebració dels 125 anys.