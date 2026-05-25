PSC i ERC reclamen una solució consensuada per a la plaça de Rosa Mora

Els grups municipals del PSC i Esquerra Republicana presentaran al proper ple municipal una proposta de resolució per abordar la situació de la plaça de Rosa Mora i garantir una solució consensuada sobre els usos de l’espai públic. La iniciativa arriba després dels mesos de debat veïnal generats arran de la prova pilot de zona de lliure circulació de gossos amb horari restringit, impulsada a partir d’una proposta ciutadana.
La moció planteja recuperar provisionalment aquest espai mentre no existeixi una alternativa acordada amb el veïnat i els col·lectius implicats que van aconseguir 1.200 signatures per conservar-lo.
La proposta també reclama l’obertura d’una taula de treball i mediació amb la Comissió Rosa Mora, les entitats veïnals, els serveis tècnics municipals i els grups polítics interessats per trobar una solució equilibrada que garanteixi la convivència, el descans veïnal, el civisme i el benestar animal. El regidor i portaveu adjunt socialista, Javi García, remarca que “la ciutat necessita solucions dialogades i equilibrades, capaces de compatibilitzar necessitats diverses sense generar confrontació entre veïns”. García afegeix que “l’Ajuntament ha de liderar processos de consens reals abans de modificar usos consolidats de l’espai públic”.
Per la seva banda, el regidor d’ERC, Pep Forn, defensa que “els conflictes vinculats als usos compartits de l’espai públic no es poden resoldre unilateralment ni sense escoltar el veïnat”. Forn assegura que “cal més mediació, més participació i menys decisions precipitades si volem preservar la cohesió als barris”.
La moció dels dos grups d’oposició d’esquerres també insta el govern municipal a elaborar un estudi global sobre les necessitats d’espais d’esbarjo i lliure circulació per a gossos a Terrassa, així com les possibles alternatives urbanístiques i models de convivència que poden implantar-s’hi.