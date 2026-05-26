Els “Dijous de Mútua” posen el focus en la humanització de l’atenció sanitària

El cicle de converses “Dijous de Mútua” tornarà el proper 28 de maig amb una nova sessió dedicada a la humanització en l’atenció sanitària, una qüestió cada vegada més present en la pràctica assistencial. La conversa anirà a càrrec de Mamen Nicolas, presidenta de la Comissió d’Humanització i Experiència Pacient de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa.
La trobada tindrà lloc a les 19 hores i s’emmarca en la 24a edició d’aquest cicle divulgatiu impulsat per MútuaTerrassa, una iniciativa consolidada a la ciutat després de gairebé 25 anys apropant temes de salut a la ciutadania. L’edició d’enguany es va inaugurar a finals de març amb una conversa centrada en les Síndromes de Sensibilitat Central.
El format mantindrà l’estructura de conversa entre un professional de l’entitat i un periodista, així com el model de vídeo pòdcast incorporat l’any passat i que, segons l’organització, va tenir una molt bona acollida. Les sessions continuaran celebrant-se el darrer dijous de cada mes.
Durant la conversa es reflexionarà sobre el concepte d’“humanització sanitària” i la importància de factors com la comunicació, el tracte personalitzat i l’acompanyament emocional en l’atenció als pacients. També es posarà el focus en el benestar dels professionals sanitaris, considerat un element clau per garantir una atenció de qualitat.
La sessió abordarà igualment el valor dels petits gestos, l’acolliment dels espais assistencials i tots aquells aspectes intangibles que influeixen directament en l’experiència de pacients i famílies. A més, es donarà a conèixer l’aposta estratègica de l’entitat per incorporar la humanització com un element transversal en la pràctica clínica i assistencial.
El calendari d’aquest any inclou un total de set converses. Les properes sessions tractaran qüestions com l’apnea del son, l’estigma de les malalties mentals, les voluntats anticipades o el peu diabètic, amb l’objectiu d’abordar temes de salut d’interès social i properes a la realitat dels pacients.