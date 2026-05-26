Imanol Arias i María Barranco, junts a Terrassa

Imanol Arias i María Barranco actuaran junts el 27 de setembre vinent a Terrassa, a LaFACT, amb una reeixida comèdia sobre el matrimoni i les confessions.
Es tracta de “Mejor no decirlo”. Imanol Arias i María Barranco protagonitzen una comèdia d’èxit internacional sobre l’amor i i la convivència. I sobre el silenci. Després d’anys junts, una parella decideix dir-se tot el que mai s’ha atrevit a confessar-se. L’obra, dirigida per Claudio Tolcachir, es converteix en una divertida reflexió sobre la sinceritat i les diferències.
Ell (Imanol Arias) i ella (María Barranco) són un matrimoni de llarg recorregut. La seva fórmula semblava imbatible: saber quan cal parlar i quan és millor callar. Però, què passaria si, per una vegada a la vida, es plantegessin dir-ho tot, absolutament tot?
La boca tancada
El títol del muntatge és revelador: “Mejor no decirlo”. Aquesta és una comèdia que esdevé un mirall per a moltes parelles. Sobretot per a aquelles persones a qui no agrada que els parlin quan estan interrompent, com explica la sinopsi de l’obra, una creació de Salomé Lelouch . “És millor mantenir la boca tancada i semblar estúpid que obrir-la i confirmar-ho!”, que va dir Mark Twain.
“Mejor no decirlo” es representarà a LaFACT Cultural el diumenge 27 de setembre, a les 18.30 hores. El preu de les entrades és de 38 euros. El muntatge és una producció de Pablo Kompel, 11T’ai Creaciones i Pentación Espectáculos.