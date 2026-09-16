Terrassa obrirà el Centre de Gestió de la Mobilitat durant la Setmana Europea de la Mobilitat

Terrassa torna a celebrar, del 16 al 22 de setembre, la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que enguany manté el lema "Mobilitat per a tothom" i posa l’accent en la justícia intergeneracional. La programació vol reivindicar una mobilitat que garanteixi l’accés a un transport de qualitat i sostenible per a tothom, independentment dels ingressos, el gènere o les capacitats.
Una de les principals novetats d’aquesta edició serà l’obertura al públic del Centre de Gestió de la Mobilitat, amb l’objectiu que la ciutadania pugui conèixer de primera mà com funcionen els sistemes que permeten gestionar la mobilitat a la ciutat. L’Ajuntament ha programat dues visites, divendres 18 de setembre, de 10 a 11 hores, i dimarts 22, de 17.30 a 18.30 hores. Per participar-hi caldrà fer inscripció prèvia a través del web municipal.
La Setmana també servirà per commemorar els deu anys del perllongament de la línia S1 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Terrassa, que es va inaugurar el juliol del 2015. Amb motiu d’aquesta efemèride, l’Ajuntament i FGC han preparat una exposició itinerant que recorrerà els vestíbuls de les estacions de la ciutat i que es podrà visitar durant l’horari habitual d’obertura.
L’exposició repassarà la construcció del túnel i de les estacions, amb fotografies de les obres i dades sobre l’evolució del servei. El tinent d’alcalde de Territori i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, ha recordat que el perllongament va suposar afegir 4,5 quilòmetres de via i tres noves estacions —Vallparadís Universitat, Terrassa Estació del Nord i Terrassa Nacions Unides—, una actuació que, segons ha destacat, va tenir un "gran impacte urbà i social" i va contribuir a millorar la mobilitat a la ciutat.
Pedalada Popular
El programa es completarà amb la tradicional Pedalada Popular, que se celebrarà diumenge 20 de setembre. L’activitat començarà a les 10 hores a la plaça Nova i recorrerà 7,5 quilòmetres fins al parc de Vallparadís, on està previst que finalitzi cap a les 12 hores.
La proposta està pensada per a tota la família i busca sensibilitzar sobre els beneficis de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible per als desplaçaments urbans. El recorregut no inclou grans pujades, tot i que sí alguna rampa sostinguda.
L’organització recorda que l’ús del casc és obligatori en bicicleta a l’àmbit urbà per als menors de 16 anys i recomanable per a la resta de participants. També demana portar una ampolla d’aigua per al recorregut. No se’n repartiran durant l’activitat amb l’objectiu de reduir la generació de residus, tot i que els participants podran omplir les seves ampolles en una font pública al final de la pedalada.