MútuaTerrassa aborda la protecció clínica a totes les edats: "L'objectiu és promoure una atenció segura durant tota la vida"

La Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT) fa un pas més en el seu compromís amb la qualitat sanitària i celebrarà aquest divendres, 18 de setembre, la seva Tercera Jornada de Seguretat dels Pacients. L'esdeveniment s'emmarca en els actes del Dia Mundial d'aquesta especialitat —que es commemora demà dijous— i situarà el focus en el paper clau que juguen els diferents equips assistencials en la prevenció de riscos en totes les etapes vitals dels usuaris.
Sota el lema “Atenció segura durant tota la vida!”, l'organització ha dissenyat una trobada impulsada pel Comitè de Seguretat del Pacient que busca implicar directament els professionals. Des del mateix comitè defensen la necessitat d'impregnar la pràctica diària d'aquesta cultura preventiva i destaquen que "l'objectiu central és promoure una atenció segura durant tota la vida", tot subratllant la importància de "construir la seguretat de forma conjunta entre tots els equips".
Població diana, codis d'emergència i desprescripció
La benvinguda de l'esdeveniment anirà a càrrec del Dr. Marc Matarrona, cap de l’Àrea de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient de la FAMT, i de Miriam Moya, coordinadora de Seguretat del Pacient i presidenta del comitè organitzador. La mateixa Moya obrirà el torn de ponències al costat de la Dra. Maria Valcárcel, adjunta al servei d’Anestesiologia, Reanimació, Medicina Perioperatòria i del Dolor.
Un dels blocs centrals de la matinal estarà dedicat a compartir experiències d'èxit de la mateixa entitat, moderat per la Dra. Vanesa Pascual. Hi intervindran experts com:
Dra. Judit Camps (presidenta del Comitè d’Atenció al Pacient Politraumàtic): analitzarà la “Coordinació i lideratge en el Codi PPT”.
Mª Salut Gil (presidenta del Comitè d’Accés Vascular): abordarà la seguretat en els procediments de punció i vials.
Anna Bassas (farmacèutica d’Atenció Primària): posarà en valor el procés de desprescripció i la simplificació tractamental a l'atenció bàsica.
Reconeixement a les bones pràctiques i taller de simulació
Més enllà de la teoria, la jornada vol fomentar la participació activa del personal a través de dos concursos interns. El primer premiarà la millor iniciativa implementada aquest any amb un "impacte real en la pràctica assistencial", el projecte de la qual es presentarà durant el mateix acte. El segon, sota el títol “En seguretat, les paraules importen”, posarà a prova el domini del llenguatge tècnic per part dels professionals.
La cloenda de la part acadèmica anirà a càrrec del Dr. Matarrodona, Miriam Moya i la Dra. Anna Pizà, del servei de Pediatria. Com a punt final, la jornada s'acomiadarà amb una sessió pràctica: el taller de simulació “En seguretat: els errors no són tabú”, dinamitzat per la pròpia Dra. Pizà i la infermera Anna Bertran, amb la col·laboració de les infermeres Paula Martínez i Carme Roldan. Una activitat dissenyada per aprendre de les fallades en entorns de treball d'alt rendiment.