Un piano a l'hospital?: MútuaTerrassa aposta per la música

Un piano s’ha instal·lat aquesta setmana al vestíbul del Centre Vallparadís de MútuaTerrassa. L’instrument, cedit per l’associació cultural Pianos Vius, estarà a disposició de pacients, familiars i professionals amb l’objectiu d’apropar la música en directe a l’entorn sanitari.
La incorporació del piano dona continuïtat al projecte "Toca la vida", impulsat des del 2023 per la Comissió d’Humanització de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa. La iniciativa busca utilitzar la música com una eina per millorar l’experiència de les persones ateses i fer més càlid l’entorn hospitalari.
El piano, de paret i de color fusta, passa a formar part de la xarxa d’instruments de Pianos Vius, que ja n’ha ubicat una cinquantena en hospitals de Catalunya. També queda a disposició de la xarxa de Pianistes Vius, formada per persones que col·laboren amb els centres sanitaris tocant els instruments i convidant pacients, familiars i professionals a participar-hi.
Un piano que ja en substitueix un altre
La cessió també ha permès donar un nou ús al piano que MútuaTerrassa ja tenia fins ara. L’instrument s’ha traslladat de manera fixa a l’Hospital de Dia de Salut Mental, on es podrà continuar utilitzant amb finalitats terapèutiques. La música, així, guanya presència en diferents espais de l’entitat, tant des d’una vessant més oberta i comunitària com en l’àmbit assistencial.
Diversos estudis han assenyalat els beneficis de la música per a la salut, especialment com a element que pot contribuir al benestar emocional. En aquest sentit, la seva incorporació als centres sanitaris busca oferir un entorn més proper durant els processos de malaltia o rehabilitació.
Amb el nou piano, el vestíbul del Centre Vallparadís es converteix també en un espai on, més enllà de l’activitat assistencial, la música pot irrompre en qualsevol moment.