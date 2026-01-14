Les noves tarifes del transport públic entren en vigor amb la rebaixa del 50% als principals abonaments

Les noves tarifes del transport públic integrat a l’àrea metropolitana de Barcelona entraran en vigor aquest dijous 15 de gener. El Consell de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va aprovar al desembre mantenir la rebaixa del 50% en la T-Usual i la T-Jove, els dos abonaments més utilitzats pels usuaris del sistema, que també dona servei a municipis com Terrassa.
La mesura inclou igualment la continuïtat de la bonificació del 50% en els títols socials adreçats a famílies nombroses, famílies monoparentals i persones en situació d’atur, amb l’objectiu de garantir un accés assequible al transport públic per als col·lectius més vulnerables.
Més enllà d’aquestes bonificacions, la resta de títols integrats de l’ATM experimentaran una actualització del 3,5%, un increment alineat amb l’Índex de Preus al Consum (IPC). Segons l’ATM, l’augment respon a la necessitat de garantir la qualitat i la continuïtat del servei en un context d’increment generalitzat dels costos operatius.
Pel que fa als títols adquirits abans del 15 de gener, aquells que encara no s’hagin validat es podran utilitzar fins al 28 de gener. En el cas de la T-Jove i la T-70/90, la validesa s’allargarà fins al 30 d’abril.
A més, entre el 15 de gener i el 30 de juny, els usuaris podran ampliar la validesa dels títols amb tarifes anteriors abonant la diferència de preu. Aquest tràmit es podrà fer als punts d’atenció de la T-mobilitat i a través de les aplicacions habilitades, com la T-mobilitat, la TMB App i FGC T-mobilitat.