Un vehicle de recollida de residus de Terrassa es queda encallat a un esvoranc al Pla del Bonaire Residencial

Un nou esvoranc a Terrassa ha fet que un camió de recollida de residus quedés encallat enmig del carrer dels Ametllers, al Pla del Bonaire Residencial, aquest dissabte a les 14.30 hores. Les pluges, constants i, en alguns moments, intenses, d'aquests darrers dies han fet la calçada no suportés el pes del vehicle tot i que aquest no era de grans dimensions. El Pla del Bonaire Residencial és un sector que està separat de Terrassa per la B-40 i que en gran part no compta amb una infraestructura pública definitiva. De fet, en l'actualitat s'està instal·lant la xarxa de clavegueram, la primera de les tres fases per tal que el sector quedi plenament i definitivament urbanitzat, amb les clavegueres, l'enllumenat i la pavimentació dels carrers inclosos.
Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, veïns de la zona ja havien elevat diverses queixes a l'Ajuntament per l'estat del vial, que encara no està urbanitzat de manera definitiva. De fet, alguns dels veïns que han contactat al Diari sostenen que no s'ha compactat bé el terreny de les rases que s'han hagut d'obrir per posar el clavegueram i que això ha causat l'esvoranc i el posterior accident. També apunten que s'ha tapat una canonada per on fluïa l'aigua d'un torrent i que, en trobar-se el canal obstruït, l'aigua puja fins al carrer i es queda estancada, creant d'aquesta manera bassals i clots que poden ser perillosos per a tothom qui transiti pel carrer. "On està ara el camió podria estar un nen", ha remarcat el veïnat, que assegura que estan "molt cansats" de viure aquesta situació constantment i que no se'ls faci cas quan demanen més celeritat en els treballs i una millor execució. Fins i tot han afirmat que ja hi ha hagut accidents personals: "Haurem d'esperar que passi una grossa perquè comencin a fer alguna cosa", han lamentat.
Per la seva part, l'Ajuntament de Terrassa ha afirmat a aquest diari que "un cop finalitzada la fase actual, s'executarà una capa de rodadura per millorar la mobilitat i seguretat del vial", una "mesura provisional" per "guanyar temps fins que els veïns puguin completar el procés d'urbanització definitiu". En concret, els veïns del Pla del Bonaire Residencial han d'abonar diverses quotes per fer front als costos d'urbanització i les quals, segons s'ha comunicat a aquest mitjà, rondarien el 19.800 euros en total. D'aquesta manera, afirmen des del consistori, es podran garantir "unes condicions mínimes d'ús del carrer mentre no es pugui afrontar l'actuació completa".
Alguns veïns, que afirmen haver pagat íntegrament la quota "des de fa 7 anys", reclamen que les obres s'executin ja i no entenen per què s'ha aprovat només la primera fase. "Estem oblidats per tot el món", lamenten i no descarten dur a terme algun tipus d'acció reivindicativa per visibilitzar la seva situació.