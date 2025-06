Les sirenes de risc químic s'activen amb èxit a Terrassa

Les sirenes de risc químic s'han activat amb èxit als polígons industrials de Terrassa. La ciutat és un dels prop de vint municipis del Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat i Barcelonès que han participat en el simulacre. A la zona de cobertura, amb una població de 550.000 habitants, han sonat un total de 50 sirenes. "Ha funcionat tot correctament, tant les sirenes com els missatges Es-alert", ha apuntat la directora de Protecció Civil, Marta Cassany, en la valoració posterior a la prova.

Al Vallès Occidental s’han fet sonar nou sirenes: tres a Castellbisbal, dues a Polinyà, una a Santa Perpètua de Mogoda i tres més a Terrassa, situades exclusivament en zones industrials i fora del centre urbà. A més dels municipis on s’han activat, el senyal acústic també ha arribat a indrets com Barberà del Vallès, Rubí o Sant Cugat del Vallès.

En el conjunt dels 22 municipis inclosos en el simulacre, han participat 54 escoles, on uns 19.000 alumnes s'han confinat dins els centres durant l'exercici. Protecció Civil ha rebut 19 trucades al telèfon d'emergències 112, una xifra inferior a la registrada durant la prova de l’any passat.

El sistema funciona "correctament"

La subdirectora de coordinació i gestió d'emergències, Imma Solé, ha remarcat després de la prova que el sistema "ha funcionat correctament" i que els observadors que Protecció Civil ha desplegat per les zones en què s'ha fet el simulacre els han informat que la prova s'ha fet amb èxit. L'objectiu del simulacre, ha indicat Solé, és que la població tingui coneixement de com funcionen els sistemes d'alerta i relacionin el so amb les accions que s'han de fer en cas de risc químic, així com comprovar el bon funcionament dels sistemes d'alerta i avaluar possibles millores.

En aquests casos de risc químic, ha insistit la subdirectora de coordinació i gestió d'emergències, cal tancar-se en un lloc segur i no sortir a l'exterior, on pot haver un ambient nociu.