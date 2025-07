Les versions omplen places i generacions a la Festa Major

Les versions han tornat a captivar Terrassa amb tres actuacions que ho han petat per la passió i la qualitat interpretativa. Divendres, l’orquestra Di‑Versiones, referent a Catalunya, es va fer amb la plaça Vella just després de la pluja. El vocalista va electrificar l’ambient amb una interpretació poderosa de l’emblemàtica “Boig per tu” de Sau, pujant-se'n al balcó de dalt del Cafè Central i repetint el moment icònic del 2023 davant d’una multitud que superava el miler d’assistents. També van versionar altres clàssics del rock català i espanyol, en un espectacle vibrant i emotiu.

Diumenge, Hotel Cochambre va triomfar a la plaça Didó amb versions de temes pop i rock que van recórrer generacions, combinant temes dels 80 i 90 aptes per a joves i grans. També va haver-hi espai per les cançons més populars entre el jovent com "La Marina sta Morena". El públic, format per famílies i grups intergeneracionals, va cantar i ballar en una vetllada que va reivindicar el poder unificador de les cançons.

Ja a la nit, Caipirinyes, amb la terrassenca Xènia Peña al capdavant, van enfocar el concert a un públic jove amb versions fresques i ritmes actuals. Al seu repertori, van incloure hits pop entranyables que van connectar immediatament amb els assistents, generant un ambient enèrgic i natural.

En conjunt, aquestes propostes han demostrat que les versions no són només nostàlgia, sinó una forma potent de revisitar temes clàssics amb nova energia. Aquest cap de setmana, les versions han estat un dels grans encerts de la Festa Major, amb repertoris variats i públics entregats.