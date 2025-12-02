Terrassa

L’Escola Pia de Terrassa celebra una Festa Major multitudinària en el marc dels 125 anys

Centenars de famílies participen en una jornada plena de cultura popular, activitats solidàries i ambient festiu, amb la presència de nombroses entitats socials

  • Gegants i capgrossos a l'Escola Pia

Publicat el 02 de desembre de 2025 a les 11:06
Actualitzat el 02 de desembre de 2025 a les 11:07

L’Escola Pia de Terrassa va celebrar aquest divendres una de les Festes Majors més participades dels últims anys coincidint amb el 125è aniversari del centre. Centenars de persones van omplir les instal·lacions en una jornada plena d’activitats culturals i solidàries, oberta a tota la comunitat educativa i a les famílies.

Els capgrossos van donar el tret de sortida a la celebració amb una exhibició a la pista blava, seguits dels diables i el drac, que van protagonitzar una actuació molt aplaudida al pati de sorra. Davant del teatre, les colles sardanistes van completar l’ambient festiu amb diverses danses tradicionals que van atreure un nombrós públic.

En paral·lel, la xocolatada solidària en benefici de La Marató va superar totes les expectatives. La cua, que va arribar des de la plaça del Centenari fins al carrer Cisterna, va demostrar l’alta implicació de les famílies. A l’entrada del centre, el mercat solidari va reunir una quinzena d’entitats —entre elles la Fundació Vicenç Ferrer, Càritas, Avan, Candela o Policies x Valientes— que van poder donar visibilitat als seus projectes.

La celebració es va allargar fins al vespre en un clima marcat per la convivència i la il·lusió. Per a l’ocasió, el centre va estrenar una espectacular il·luminació nadalenca que va donar un toc especial al tancament d’una festa que confirma la vitalitat i la força de l’Escola Pia en un any tan simbòlic.

