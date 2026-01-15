L’Escola Santa Teresa de Jesús encapçala per tercer any el rànquing d'escoles del portal Mi Cole a Terrassa

L’Escola Santa Teresa de Jesús de Terrassa torna a encapçalar, per tercer any consecutiu, el rànquing d’escoles de Terrassa elaborat pel portal Mi Cole. Un reconeixement que avala la trajectòria del centre i la confiança sostinguda de les famílies, reflectit en aquest portal.
La bona valoració del projecte educatiu del centre també es reflecteix a escala provincial. L’escola ocupa la 26a posició entre els centres de la província de Barcelona, una classificació que evidencia la seva solidesa i continuïtat en el temps.
El model educatiu de l’Escola Santa Teresa de Jesús destaca per la seva aposta per una educació integral, amb metodologies actives, innovació pedagògica i un acompanyament proper de l’alumnat, adaptant-se als nous reptes educatius i socials.
El centre també ha rebut un reconeixement cap al seu professorat. La mestra Mireia Portero ha estat seleccionada entre les 10 finalistes al premi a millor docent d’Espanya en la categoria d’educació no formal, gràcies a la seva tasca en innovació educativa, competència digital i formació docent.
Des del centre valoren aquests reconeixements com una motivació per continuar avançant en un projecte educatiu arrelat a Terrassa, compromès amb la qualitat i obert a la millora contínua.