L’Eseiaat gradua 1.010 nous enginyers i enginyeres en l’acte més multitudinari del país pel sector

L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) va graduar el 28 de novembre un total de 1.010 nous professionals de l’enginyeria, en un acte celebrat al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) que va reunir més de 2.600 assistents. La cerimònia es va convertir, un any més, en la graduació universitària d’enginyeria més multitudinària de Catalunya.
A l’acte hi van participar la consellera d’Universitats, Núria Montserrat; el rector de la UPC, Francesc Torres, i el regidor d’Universitats de Terrassa, Joan Salvador. Tots ells van acompanyar el director de l’ESEIAAT, Jordi Voltas, i la padrina de la promoció 2024-2025, Roser Roca Tohà, directora general i CEO d’Airbus GeoTech.
Durant la seva intervenció, Voltas va reivindicar el paper estratègic de l’escola en la formació de talent tecnològic. Va recordar que, segons l’Observatori de l’Enginyeria d’Espanya, el país necessitarà més de 200.000 enginyers en la propera dècada, i va subratllar que “graduar més d’un miler de professionals en una sola promoció és un actiu fonamental per al futur de l’economia”.
La cerimònia també va comptar amb la sorpresa d’un missatge en vídeo de l’astronauta i exministre Pedro Duque, que va encoratjar els nous graduats i va presentar la padrina de la promoció. Roser Roca, formada a la UPC i amb una trajectòria destacada en els sectors TIC i aeroespacial, va compartir la seva experiència en projectes com el desenvolupament de l’Airbus A380 i la creació de la unitat de drons del Consorci Aeronàutic Europeu.
Els graduats van completar estudis en algun dels deu graus i deu màsters de les àrees industrial, aeroespacial i audiovisual, així com en el diploma ‘Ciència, Tecnologia i Societat’ per a majors de 55 anys. Entre el públic també hi eren representants institucionals i empresarials del territori, reforçant el vincle entre l’escola i el teixit productiu del Vallès i de Terrassa.
Com és habitual, diverses empreses i entitats van lliurar premis als millors expedients acadèmics, amb la participació de la Cambra de Terrassa, Enginyers Industrials de Catalunya, Fundació Caixa d’Enginyers, Circutor, Mecalux, AUSA, Henkel, TÜV-SÜD, entre d’altres.
La cerimònia, presentada per la professora Pepa López, es va tancar amb una actuació musical del cantant Mama Dousha.