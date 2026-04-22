Terrassa va acollir aquest dissabte la 37a Jornada de l’Escola Pia de Catalunya, que es va celebrar a l’Escola Pia de Terrassa i va reunir més de 250 professionals del conjunt del territori. La trobada va coincidir, a més, amb el 125è aniversari del centre egarenc, que enguany exercia d’amfitrió.
Amb el lema “L’esperança que transforma: una resposta valenta al present”, la jornada va girar entorn del paper de l’educació com a eina de transformació social en un context marcat per la incertesa. Les diferents intervencions van posar l’accent en la necessitat de construir entorns educatius segurs, inclusius i amb capacitat real d’impacte en la societat.
La periodista Cristina Riba va conduir un acte que es va obrir amb les paraules del director del centre, Marc Zanon, i del director general de la institució, David Gallemí, que van destacar el paper de la comunitat educativa davant els reptes actuals.
Entre les veus convidades, el sociòleg Jordi Collet, de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, va reflexionar sobre el potencial transformador de l’escola, mentre que Shahid Ashraf, impulsor del projecte Enforma Inspira, va posar exemples concrets d’integració social a través de l’esport. Per la seva banda, l’alpinista Araceli Segarra va aportar una mirada més vivencial i inspiradora sobre el valor de l’esperança.
La jornada també va incloure la intervenció del provincial Jordi Vilà i el lliurament dels Premis Sant Josep de Calassanç, que reconeixen la tasca de persones i equips vinculats a l’Escola Pia.
Amb aquesta edició, la institució va reforçar el seu compromís amb un model educatiu basat en valors i orientat a la transformació social, en què l’esperança es reivindica com a motor de canvi