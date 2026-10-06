Liciten el bar de la Devesa del parc de Vallparadís

El bar situat a la zona de la Devesa del parc de Vallparadís busca un nou gestor. L’Ajuntament de Terrassa ha obert el procés de licitació de l’espai, que es trobava tancat i sense activitat des del 30 de desembre de 2024. El consistori ha decidit impulsar aquest nou procediment obert amb l’objectiu de “recuperar l’activitat econòmica i social, evitar-ne el deteriorament i possibles actes vandàlics, i garantir un ús adequat del domini públic”.
Les empreses interessades tenen de termini per presentar la seva oferta fins al 14 d’octubre i la previsió municipal és fer l’adjudicació definitiva aquest mateix any. El nou contracte preveu una concessió per a un període de 15 anys a comptar des de la formalització. Aquest termini es podrà prorrogar una sola vegada per un màxim de cinc anys, sempre que es faci de manera expressa i sense que se’n pugui derivar un consentiment tàcit. L’establiment, anteriorment conegut com La Terrasseta del Parc, està destinat a l’activitat de bar i restaurant.
La porció de domini públic que surt a concurs compta amb una part edificada de 89,91 metres quadrats. A aquesta superfície s’hi sumen 48,63 metres quadrats destinats a la terrassa, que es divideixen entre una estructura fixa amb teulada i una altra amb tendal.
Obres de rehabilitació obligatòries
Com que l’espai ha patit desperfectes i actes de vandalisme des que va tancar, l’Ajuntament va haver d’instal·lar-hi una alarma per protegir el recinte. Aquesta situació física del local obliga la futura persona adjudicatària a dissenyar un projecte d’adequació i rehabilitació. Per facilitar aquest tràmit, dilluns es va fer una visita a les instal·lacions on les persones interessades van poder comprovar de primera mà l’estat de l’edifici abans de presentar l’oferta final. A més dels desperfectes visibles, l’informe tècnic adverteix que no es disposa de legalitzacions prèvies de l’activitat ni tampoc de les escomeses de serveis com ara la climatització, l’electricitat, l’aigua o el gas.
El text assenyala que no es pot verificar l’operativitat d’aquestes instal·lacions perquè estan donades de baixa i alerta que “en una valoració més acurada poden sorgir anomalies i vicis ocults”. El nou concessionari haurà d’assumir qualsevol despesa derivada de la legalització de les xarxes.
L’adjudicatari també s’haurà de fer càrrec d’adquirir tot el material, el mobiliari i els instruments tècnics necessaris per fer funcionar el bar, a més de garantir-ne el manteniment posterior. Totes les actuacions d’adequació s’hauran de fer amb l’autorització municipal prèvia i sota la supervisió estricta dels serveis tècnics. El nou gestor s’estalviarà els 11.664,61 euros del cànon el primer any amb l’objectiu de facilitar el finançament de les obres d’adequació del local.
A l’hora d’avaluar les ofertes, el consistori valorarà especialment la quantia del cànon proposat i el termini per a l’adequació, a més dels projectes d’explotació i de rehabilitació.