L’OMS destaca el Compromís Verd de MútuaTerrassa

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reconegut MútuaTerrassa com a cas de referència en matèria de sostenibilitat i reducció de la petjada ambiental en el sector sanitari. L’Observatori Europeu de Sistemes i Polítiques de Salut de l’OMS ha inclòs el Compromís Verd de l’entitat en el seu darrer informe, titulat How can health care facilities reduce their environmental footprint and contribute to more sustainable health systems?, que recull iniciatives pioneres d’arreu d’Europa.
El document situa MútuaTerrassa al costat d’exemples d’Àustria, amb la seva Llei Climàtica vinculant, i d’Irlanda, on s’emfatitza la voluntat política com a motor d’acció climàtica. En el cas català, es destaca la màxima mèdica del Primum non nocere (“Primer de tot, no ser nocius”) com a guia de l’estratègia ambiental de l’entitat.
El Pla d’Acció Climàtica 2023-2030 de MútuaTerrassa inclou quatre grans eixos: la transició energètica, la introducció de l’economia circular, la mobilitat sostenible i la recerca biomèdica sobre salut i canvi climàtic. Entre les accions concretes sobresurten el subministrament d’energia 100% verda als edificis, la instal·lació de panells fotovoltaics a la façana de l’hospital i el projecte de creació d’un parc solar per descarbonitzar completament el centre.
En mobilitat, l’entitat fomenta l’ús del transport públic i la mobilitat activa entre pacients i professionals, a més de facilitar aparcaments amb tarifes reduïdes per combinar cotxe i tren. Pel que fa a l’economia circular, s’han implantat materials quirúrgics reutilitzables, projectes per reduir residus hospitalaris i iniciatives contra el malbaratament alimentari.
Un altre punt clau és la recerca. L’informe destaca la capacitat de MútuaTerrassa per desenvolupar estudis poblacionals que combinen dades clíniques, biològiques i ambientals mitjançant Big Data i intel·ligència artificial. Aquest treball es canalitza a través de la Fundació Docència i Recerca de l’entitat i la Càtedra de Salut i Canvi Climàtic creada el 2023 amb la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb altres universitats i institucions.
Aquest reconeixement s’afegeix al que l’OMS ja havia fet l’any 2023, i consolida MútuaTerrassa com a exemple de compromís i innovació en sostenibilitat dins l’àmbit sanitari europeu.