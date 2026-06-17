Terrassa impulsa l’exercici físic per a la recuperació oncològica

L’Ajuntament de Terrassa, conjuntament amb el Club Natació Terrassa (CNT) i fisioterapeutes de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), ha creat el programa EFORT per integrar l’exercici físic en la recuperació de persones amb tractament oncològic .
La iniciativa, que porta per nom Exercici, Força, Oncologia i Rehabilitació Terrassa (EFORT), s’adreça a pacients que reben quimioteràpia, radioteràpia, immunoteràpia o teràpia hormonal. Aquest projecte dona continuïtat a la prova pilot del programa MOVE ON l’any 2025. Els pacients hi accedeixen mitjançant una prescripció social, a partir de la derivació dels equips d’oncologia o dels metges de referència del CST, MútuaTerrassa o l’Institut Català de la Salut.
El programa consisteix en una intervenció pautada de 12 setmanes de durada que combina el treball de força, resistència, mobilitat i equilibri. Les classes es desenvolupen a les instal·lacions del Club Natació Terrassa i consisteixen en dues sessions setmanals d’una hora de durada.
Totes les activitats estan dirigides per fisioterapeutes especialitzats que adapten l’esforç a les condicions clíniques i individuals de cada pacient per garantir una pràctica segura. En aquesta primera edició hi participen 18 persones, que ja han notat beneficis com la disminució del dolor muscular i articular, la millora de la confiança o el suport emocional generat pel grup.
La regidora de Salut, Laura Rivas, va destacar que “incorporar l’exercici físic com a part del procés d’acompanyament de les persones amb càncer contribueix a millorar el seu benestar físic, emocional i social, i reforça una mirada integral de la salut centrada en la persona”. La primera edició del programa va arrencar el 26 de març i finalitza aquest 18 de juny. Està previst reprendre l’activitat el mes de setembre.