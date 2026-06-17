MútuaTerrassa i el CST aborden l’obesitat femenina des d’una perspectiva integral

MútuaTerrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa celebraran aquest divendres, 19 de juny, la tercera edició de la Jornada d’Actualització en Obesitat de la Dona, una trobada que reunirà una dotzena d’especialistes de l’atenció primària i hospitalària per analitzar els principals reptes associats a aquesta malaltia des d’una perspectiva específica de gènere.
La jornada tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Docent de MútuaTerrassa i començarà amb una conferència inaugural a càrrec de la Dra. Helena Monzón, directora assistencial de l’Àmbit Mèdic de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa, sobre l’impacte del biaix de gènere en la salut de les dones.
El programa inclou tres taules rodones dedicades a la relació entre l’obesitat i diferents etapes o factors de salut. La primera se centrarà en la gestació, la segona en el risc cardiovascular i la tercera en la menopausa. Hi participaran professionals dels serveis de Cardiologia, Ginecologia i Endocrinologia, així com especialistes d’Atenció Primària de les dues institucions sanitàries.
La recta final de la jornada posarà el focus en una qüestió que va més enllà de l’àmbit clínic: l’estigma associat a l’obesitat en les dones. La sessió incorporarà també la veu d’una pacient, que compartirà la seva experiència personal.
La iniciativa vol contribuir a actualitzar coneixements, fomentar una mirada multidisciplinària i aprofundir en els factors mèdics i socials que condicionen l’abordatge de l’obesitat femenina, una problemàtica amb un impacte creixent en la salut pública.