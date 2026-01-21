Més de 4.000 terrassencs ja han registrat el Document de Voluntats Anticipades: "Encara cal fer molta pedagogia"

L’interès ciutadà per deixar constància de com vol ser atès al final de la vida continua creixent de manera sostinguda. Així ho reflecteix la memòria de 2025 del punt d’informació de l’Associació pel Dret a Morir Dignament (DMD) a Terrassa, que enguany presenta per primera vegada el balanç d’un any complet d’activitat, després d’haver-se posat en marxa l’octubre de 2024.
Les darreres dades oficials, publicades el març de 2025, indiquen que a Terrassa s’han registrat 4.294 Documents de Voluntats Anticipades (DVA), una xifra molt superior als 176 que constaven l’any 2021, quan va entrar en vigor la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia (LORE).
Segons DMD Terrassa, aquest increment respon principalment a tres factors: una major conscienciació de la ciutadania, la tasca divulgativa d’entitats com DMD Catalunya i les facilitats administratives que permeten lliurar el DVA directament als centres d’atenció primària.
“És normal que el primer any les xifres fossin baixes, perquè només presentaven el document les persones molt informades”, explica Montserrat Muntada, voluntària del punt d’informació de DMD Terrassa. “Amb els anys la xifra va anar augmentant, però el gran canvi va arribar el 2024, quan es va poder entregar el DVA als CAP de forma gratuïta. Fins llavors només es podia fer passant per un notari”.
Durant el 2025, el punt d’informació de DMD Terrassa ha atès 33 persones, de manera individual o en família. La major part de les consultes han estat relacionades amb la formalització del DVA, tot i que també s’han recollit algunes queixes per experiències negatives en el moment de presentar el document en alguns CAP.
“Moltes persones tenen dificultats per entendre termes massa científics que apareixen durant la formalització del DVA i necessiten assessorament”, assenyala Muntada. “Altres tenen situacions complexes o venen a demanar informació per a un familiar proper”.
En la primera part de l’any, l’associació atenia la ciutadania a l’espai solidari d’entitats de salut, però davant l’augment de la demanda van sol·licitar el trasllat a un espai municipal. Des del setembre, el punt d’informació està ubicat al Casal Cívic de Ca n’Aurell.
Paral·lelament a l’atenció directa, DMD Terrassa ha tingut una presència activa en els principals òrgans de participació del sector salut de la ciutat, com la Taula d’entitats de salut, el Consell Municipal de Salut o el Pla Estratègic del Consorci Sanitari de Terrassa, així com a la Fira d’entitats de salut. L’entitat també ha participat en més d’una desena d’actes públics en espais com el Centre Excursionista de Terrassa, l’Ateneu Terrassenc, LaFACT o la plaça Vella.
Tot i l’augment dels DVA, des de l’associació insisteixen que encara queda molta pedagogia per fer. “Molta gent gran, per creences o per religió, és contrària a l’eutanàsia, i els joves, tot i ser més oberts, veuen la mort molt lluny”, apunta Muntada. “No és fins que al teu entorn passa alguna cosa que t’adones de la importància de tenir un DVA”.
La voluntària recorda també que el document no substitueix la decisió personal en vida: “El DVA només preval si no et pots expressar i no és vinculant si més endavant vols prendre una altra decisió. Tot i això, en molts casos facilita molt les decisions dels familiars o dona suport a determinades decisions mèdiques”.