Més de 4.500 permisos d’accés a les zones de vianants durant l'estiu

La gestió de la mobilitat i dels accessos va centrar la major part de la feina del servei municipal de Via Pública aquest estiu. Entre juny i agost, Via Pública va autoritzar 4.534 accessos a les àrees de vianants, gairebé la meitat de tots els tràmits que va gestionar i una mitjana de prop de 50 al dia.
A aquesta xifra s’hi sumen 3.794 actuacions vinculades a talls de carrer i reserves d’estacionament per obres, mudances i altres afectacions temporals.
Segons el balanç que l’Ajuntament ha difós aquest divendres, durant l’estiu hi va haver més de 9.700 ocupacions de l’espai públic que van necessitar la intervenció, la coordinació o l’autorització d’aquest servei, que s’encarrega de regular l’ús de carrers, places, parcs i altres espais comuns perquè les activitats s’hi puguin fer de manera ordenada, segura i compatible amb la vida de la ciutat.
Més enllà de la mobilitat, el balanç inclou 590 terrasses de bar autoritzades, 55 sacs de runa i 92 contenidors d’obra, també autoritzats, i 13 campanyes publicitàries a l’espai públic.Pel que fa a les propostes del teixit associatiu, Via Pública va gestionar 210 activitats al carrer, 33 festes majors de barri, 20 fires d’atraccions i 14 casetes de venda de pirotècnia.
A més, el servei va tramitar 381 expedients de vehicles abandonats, una feina que l’Ajuntament associa amb la recuperació i la millora de l’espai públic.
Documentació i terminis
L’Ajuntament recorda que cada activitat o ocupació de la via pública requereix una feina prèvia de revisió i planificació, i per això demana presentar les sol·licituds amb tota la documentació i dins dels terminis establerts, que es poden consultar al web municipal. El servei també atén consultes de la ciutadania sobre qüestions com les condicions per instal·lar una terrassa, els talls de carrer, la baixa definitiva de vehicles o l’organització de fires, mercats, parades informatives i activitats amb foc.