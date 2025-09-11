Més denúncies per conducció temerària amb patinet elèctric a Terrassa

Tres persones denunciades per la Policia Municipal de Terrassa per conduir de manera temerària amb patinet elèctric. Els agents van rebre l’avís de veïns que alertaven d’un grup que circulava de forma perillosa i, en arribar-hi, van localitzar quatre individus. Tres d’ells conduïen erràticament i a una velocitat superior a la permesa. Els patinets van quedar precintats. Els fets van tenir lloc ahir, 10 de setembre, al districte 5, a prop de l’estació del Nord.\r\n\r\nAquest incident s’afegeix a un problema creixent a la ciutat. El 2024 es va tancar amb un nou rècord de sancions a usuaris de patinets elèctrics: 1.548 denúncies, una mitjana de més de quatre al dia. La xifra suposa un increment de l’11% respecte al 2023 (1.394) i duplica amb escreix les 677 del 2022, confirmant una tendència a l’alça.\r\n\r\nSegons la Policia Municipal, aquest augment respon a la intensificació dels controls i a la proliferació d’usuaris que desconeixen o ignoren les normes que regulen l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP). L’incompliment de la normativa ha convertit els patinets en un dels principals focus de preocupació en matèria de seguretat viària a Terrassa.\r\n