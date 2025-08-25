Més retards a Rodalies: 45 minuts a la línia R4

Els trens de la línia R4 de Rodalies circulen aquest dilluns al matí amb retards que poden superar els 45 minuts per les obres en aquesta línia, segons informa Renfe. D'altra banda, l'R17 ja ha restablert el servei entre les estacions de Tarragona i Salou- Port Aventura, trajecte que s'ha vist interromput temporalment i que ha obligat a fer-lo per carretera. En canvi, els trens de l'R3 circulen sense incidències després d'un cap de setmana amb molts problemes en aquesta línia: dissabte una incidència a la infraestructura va obligar a tallar el servei entre l'Hospitalet i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) i diumenge es va haver d’interrompre de nou entre l’Hospitalet i la Garriga (Vallès Oriental) des del matí i fins a la tarda.\r\n