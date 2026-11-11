Líders en demanda d’habitatge de lloguer

Terrassa es confirma una vegada més al capdavant de la demanda relativa de lloguer a tot l’Estat espanyol, segons l’últim rànquing publicat per portal Idealista. La ciutat revalida la seva posició, compartint de nou podi amb Leganés i Móstoles, seguidament de localitats catalanes com l’Hospitalet de Llobregat (4), Sabadell (7) o Badalona (15), totes per sobre de ciutats com Barcelona (17) o Madrid (39). Aquesta dada s’afegeix a allò que ja exposava el Baròmetre Municipal 2026, que es va presentar dilluns i que situava l’habitatge com a principal preocupació dels terrassencs, juntament amb la seguretat. El Pla Local d’Habitatge ha de ser el full de ruta per fer front aquestes mancances durant els pròxims sis anys. La planificació està feta, s’han de fer un miler de pisos. Mentrestant, el malestar cada vegada és més gran. Ahir, la vaga general va mostrar aquesta indignació ciutadana. La solució és complexa i implica una actuació transversal i la col·laboració publicoprivada.\r\n