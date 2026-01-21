Millores al clavegueram del carrer de Sant Jordi i noves reparacions a altres punts de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquesta setmana les obres de millora del clavegueram al carrer de Sant Jordi, una actuació que comporta el tall del trànsit en aquest vial durant aproximadament dues setmanes. Els treballs formen part del contracte anual de reposició de clavegueram i tenen com a objectiu reforçar la seguretat i el bon funcionament de la xarxa.
L’actuació consisteix en la substitució d’un tram del col·lector de formigó per un de polietilè. Les obres s’executen en calçada i afecten el tram comprès entre les cruïlles amb els carrers de Joaquim Costa i de Pau Marsal. La previsió és que el carrer romangui tallat fins al 2 de febrer.
La regidora d’Obres Públiques, Montserrat Alba, ha assenyalat que l’Ajuntament “continua treballant amb tots els recursos tècnics i humans disponibles per millorar la xarxa de clavegueram de la ciutat”, amb la voluntat de prioritzar la seguretat i reduir al màxim tant els terminis d’execució com les molèsties a la ciutadania. En aquest sentit, ha remarcat que la resolució d’incidències amb la màxima celeritat és una prioritat municipal.
Paral·lelament, el consistori avança en la planificació de futures actuacions al clavegueram dels carrers Ample i Miño, així com en tasques preventives al carrer de Beethoven. En aquest darrer cas, les actuacions s’emmarquen en les inspeccions realitzades a través de la subvenció del PERTE.
Pel que fa al carrer de Beethoven, a la cruïlla amb el passeig del Vint-i-dos de juliol, on el pas va quedar restringit de manera preventiva el passat mes de desembre, l’Ajuntament ja disposa dels resultats dels estudis de georadar. En breu es preveu comptar amb tota la informació necessària per iniciar els tràmits de reparació, que en principi no es preveuen de gran abast.
Respecte al carrer de Miño, a principis del mes de gener s’hi va detectar un esvoranc. Actualment, s’estan duent a terme treballs de reparació en calçada i la previsió és reobrir el carrer la setmana vinent, per continuar posteriorment les obres des de l’interior de la instal·lació.
Finalment, en relació amb l’esvoranc detectat al carrer Ample el març de 2025, ha estat necessària la redacció d’un projecte específic per executar-ne la reparació. L’Ajuntament està pendent que aquest mateix mes l’empresa adjudicatària lliuri el projecte per iniciar-ne el tràmit d’aprovació, la contractació i l’execució dels treballs, que es preveuen per a l’any 2026.