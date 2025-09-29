MútuaTerrassa comença a instal·lar la façana fotovoltaica més gran de la ciutat

MútuaTerrassa ha iniciat aquest cap de setmana la instal·lació de plaques solars a la seva façana principal, en un projecte que convertirà l’edifici en un referent d’eficiència energètica a la ciutat. En total, es col·locaran 1.186 vidres fotovoltaics que cobriran 2.700 metres quadrats de les façanes sud, est i oest de l’equipament.
Segons dades facilitades per la institució, aquesta infraestructura generarà 300.000 kilowatts/hora l’any, l’equivalent a entre un 12 i un 15% del consum de l’edifici, i permetrà reduir un 30% la demanda tèrmica en climatització gràcies a l’aïllament addicional dels vidres.
Els treballs han començat per la façana que dona al carrer Sant Antoni. Per dur-los a terme, aquest vial es va tallar al trànsit diumenge i tornarà a estar restringit entre les 23 hores d’aquest dilluns i les 6 hores de dimarts, sense impacte en l’activitat sociosanitària.
El cost global de la renovació de la façana ascendeix a 4 milions d’euros, finançats íntegrament per la mutualitat de previsió social de l’empresa. Amb aquest projecte, Mútua Terrassa disposarà de la façana fotovoltaica més gran de la ciutat i reforçarà la seva aposta per la sostenibilitat. A més de generar electricitat, els nous vidres reduiran la necessitat de climatització interna, que es traduirà en un estalvi energètic.