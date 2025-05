Només el 3% del parc d’habitatges al Vallès Occidental Oest és públic

L’àmbit territorial del Vallès Occidental Oest - que integra Terrassa junt amb altres municipis com Matadepera, Rellinars, Rubí o Sant Cugat- compta amb 180.855 habitatges, dels quals només un 3,15% són de caràcter públic. Aquesta és una de les dades més significativa de l’estudi del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) sobre el parc de l’habitatge a la ciutat de Barcelona i la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).

Aquest informe comptabilitza un total de 2.257.435 habitatges a la RMB. La ciutat de Barcelona concentra gran part dels habitatges de la regió, amb més de 800.000. Pel que fa a l’habitatge públic, la mitjana de tota la RMB se situa en un 2,79%, unes dades encara més escasses que al nostre àmbit territorial. El baix percentatge en tota la Regió Metropolitana agreuja la problemàtica de l’accés a l’habitatge.

En aquest sentit, el Servei d’Estudis i Documentació d’Habitatge identifica quatre possibles promotors dels habitatges protegits: privats, públics, promotors sense ànim de lucre i cooperatives. Al Vallès Occidental Oest, la promoció pública representa un 54,14%, mentre que la privada està molt per sobre de la mitjana de la RMB (25,2%) amb el 30,17% dels habitatges protegits. Les promotores sense ànim de lucre representen un 9,52%, mentre que les cooperatives el 6,16%, el percentatge més baix de tota la Regió Metropolitana.

Més habitatge que població

Un altre dels elements centrals en els debats recents sobre la qüestió de l’habitatge ha estat la idea que el cost d’accés ha augmentat a causa d’un parc d’habitatge que no ha crescut al mateix ritme que la població. Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) mostren que en l’àmbit territorial que ocupa Terrassa això no ha estat així i que entre els anys 1991 i 2021 l’habitatge ha crescut a un ritme superior a la població, concretament 12 punts més. El Barcelonès està al capdavant de l’estadística amb una diferència de 22 punts en favor de l’habitatge. Per contra, àmbits com el Baix Llobregat Nord (15 p.p), Garraf-Penedès (15 p.p.) i el Maresme (10 p.p.) el diferencial ha estat en sentit oposat.

Aquestes dades podrien tenir relació amb les d’habitatge buit. El Vallès Occidental Oest presentava l’any 2021 (INE) un 8,5% dels seus habitatges buits, un dels més elevats de tota la Regió Metropolitana de Barcelona.

El preu del lloguer cada cop més alt

L’informe també identifica al Vallès Occidental Oest com l’àmbit territorial amb una major rotació dins del mercat del lloguer durant el període de 2019 a 2023. A la vegada, en el mateix període de temps, l’àmbit territorial que encapçala Terrassa va registrar un 21,52% menys de contractes de lloguer. En contraposició, el preu mitjà del lloguer a inicis de 2019 era de 769 € i a finals de 2023, de 923,45 €. Un increment del 20%, el tercer més alt només superat per la ciutat de Barcelona (25%) i el Vallès Oriental (23%).

Escàs ús turístic

La proliferació d’habitatges d’ús turístic és un altre element que tensiona la situació residencial, ja que prop d’un 1% del parc metropolità es destina aquest ús. En canvi, al Vallès Occident Oest aquest tipus d’habitatge no representa més que un 0,2%, molt per sota de Barcelona i les zones costaneres.