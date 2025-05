Nou èxit de la Tómbola Filantròpica de la Creu Roja

Aquest cap de setmana, enmig de la Fira Modernista, Terrassa va despertar el seu esperit més solidari amb la Tómbola Filantròpica de Creu Roja. Una activitat emblemàtica i única a la ciutat, que no només va atraure milers de visitants, sinó que ha repartit il·lusió amb cada premi, mostrant, una vegada més, la solidaritat de la ciutadania terrassenca.

La Tómbola oferia premis assegurats per a totes les persones participants que compren la seva butlleta. Com és habitual, el Carrer Major de Terrassa va ressonar aquest cap de setmana amb la dita popular: "Sempre toca, sempre toca, sigui un 'pito' o una pilota", una frase que va acompanyar les nombroses butlletes venudes.

Els obsequis, tots ells donatius generosos d’establiments, empreses i entitats de la ciutat, van ser els veritables protagonistes d'aquesta festa de solidaritat. Entre els més de 30 col·laboradors cal destacar noms com Kulture Skate Shop, La Temerària, Barruguet (Abitare Kids), Floristeria Gras, Hemi Mata, Pupils, Positivo, L'Informal, Sweet Street, Perfumeria Marfil, Crea't, Cafeteria Plaça Vella, Rex, Skandal, Corset, 4 Unces, Biopompas, Boting, Cinema Catalunya, Montse Interiors, L'Andròmina, Progrès Sabateries, Orxateria Ribera, La Pastisseria, Aubets, Cottet, Pastisseria Valero, Terrassa FC, l’EOI Terrassa, i un any més, Milar Paloma que, com cada any, va obsequiar amb el premi més preuat de tots: la televisió.

La recaptació d'enguany ha superat totes les expectatives, i els fons obtinguts es destinaran als diferents projectes socials que Creu Roja desenvolupa a la ciutat, amb un impacte directe en les persones més vulnerables.

La Tombola ha estat organitzada, com cada any, per la secció juvenil de Creu Roja Terrassa, un grup de més de 15 joves voluntaris i voluntàries d'entre 16 i 30 anys que han estat al capdavant de l'activitat durant la Fira Modernista. Sense la seva implicació i esforç, aquesta iniciativa no seria possible, afirma l'entitat. Des de Creu Roja Joventut, volen agrair especialment a l'equip tècnic implicat i a la coordinació de l'Assemblea de Creu Roja Terrassa pel seu suport constant.

La Tombola Filantròpica de Creu Roja de Terrassa tornarà l'any vinent, amb molts més premis i sorpreses per a tots i totes les participants. I amb una edició especialment marcada pel seu 25è aniversari, on es preveu que aquest acte de captació de fons continuï creixent i oferint novetats per a tota la ciutat.