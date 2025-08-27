Terrassa

Nous talls de trànsit al centre de Terrassa

Les obres de clavegueram que afecten els carrers Volta, Rasa i Nou de Sant Pere i la plaça de Josep Freixa i Argemí, s’allargaran fins divendres 29 d’agost

  • Carrer de la Rasa -

Publicat el 27 d’agost de 2025 a les 11:30

Aquest dimecres s’ha iniciat la segona fase de les obres de clavegueram que van començar dilluns a Terrassa i que afecten la plaça de Josep Freixa i Argemí i els carrers de la Volta, la Rasa i Nou de Sant Pere. Els treballs, que s’allargaran fins divendres 29 d’agost, formen part del Projecte de Transició i Millora en l’Eficiència del cicle de l’Aigua – EFIAIGUA, finançat a través dels fons europeus PERTE (Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica).

L’actuació s’ha planificat en dues fases: la primera es va dur a terme els dies 25 i 26 d’agost, i la segona, que ara arrenca, s’estendrà fins divendres. Els talls de circulació seran de caràcter intermitent i dinàmic, en punts concrets, i variaran en funció de l’avanç dels treballs.

El transport públic també es veurà afectat. Les parades de bus urbà dels carrers de la Rasa i Nou de Sant Pere quedaran anul·lades temporalment. En conseqüència, la línia L1, en direcció a Sant Llorenç, modificarà el seu recorregut i circularà pel passeig del Vint-i-Dos de Juliol i pels carrers del Nord, Societat i Garcia Humet.

L’Ajuntament recomana als veïns i veïnes que planifiquin amb antelació els seus desplaçaments i estiguin atents a la senyalització provisional i als avisos de mobilitat.

