Nova alerta per risc de pluges intenses a Terrassa

Protecció Civil ha posat en prealerta el pla d’inundacions (Inuncat) davant la previsió de pluges intenses a Catalunya. A Terrassa, el Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya (CECAT) ha indicat que el nivell d’afectació serà baix aquest dijous 11 de setembre, entre les 14 i les 20 hores, i moderat demà, divendres 12, de 08 a 20 hores.
Segons les autoritats, es podrien registrar pluges de més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, acompanyades de tempesta. Recomanen evitar zones inundables i seguir els canals oficials d’informació.
Segons Meteocat, aquest dijous a la tarda es podrien registrar algunes gotes entre les 18 i les 19 hores, amb un cel ennuvolat i temperatures màximes de 25 °C i mínimes de 18 °C.
Demà, divendres 12 de setembre, s’esperen pluges intermitents durant gairebé tot el dia, amb màximes de 25 °C i mínimes de 19 °C. Els ciutadans han de prendre precaucions especialment durant les hores.