Ordeig avança que hi haurà més senglars positius en PPA

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha avançat aquest dimarts que hi haurà més senglars positius en pesta porcina africana (PPA) perquè hi ha casos sospitosos “pendents de confirmar”. En una compareixença al Parlament, ha detallat que fins al moment s’han analitzat 863 animals, dels quals 64 han donat positiu. Ordeig ha explicat que unes 300 persones treballen sobre el terreny i que s’han intensificat les captures, sobretot en el primer radi d’afectació.
En aquest sentit, el conseller ha indicat que el Govern preveu activar les societats de caça “en els pròxims dies” perquè puguin actuar en la zona dels sis als vint quilòmetres. També ha explicat que, a l’espera de confirmar alguns casos a través del laboratori de Madrid, l’actualització de les dades ja no es fa diàriament, sinó que s’esperen uns dies, fet que pot provocar augments més sobtats en el recompte de positius.
Tot i això, Ordeig ha reivindicat la tasca del Govern i ha subratllat que 80 dels senglars analitzats es troben fora del radi de sis quilòmetres. A més, ha recordat que a Catalunya es capturen entre 1.000 i 2.000 senglars cada setmana. També ha avançat que en els “propers dies” es valorarà si cal elaborar una nova ordre per flexibilitzar les restriccions en el radi de sis a vint quilòmetres.
Pel que fa a les explotacions ramaderes, el conseller ha celebrat que les 59 granges situades dins del radi afectat continuen sense cap positiu. En aquest context, la directora general d’Agricultura, Rosa Altisent, ha detallat el pla de Bioseguretat 360, un programa per reforçar la seguretat en granges, explotacions i transport.