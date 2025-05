Pau Maza pren el relleu d'Isaac Albert com a president d'ERC a Terrassa

Pau Maza ha estat escollit nou president d’Esquerra Republicana (ERC) de Terrassa en una assemblea local de la formació on, segons expliquen des del mateix partit, hi ha hagut un ampli consens per elegir la nova executiva local. Maza agafa el relleu a Isaac Albert, qui deixa el càrrec després d’assumir noves responsabilitats com a vicesecretari general de Comunicació a l’executiva nacional d’ERC.

“ERC Terrassa és clarament un projecte de ciutat. Tenim vocació de fer ciutat, l’hem tingut quan hem estat al govern i també quan no hi hem estat. Nosaltres treballem per ser grans i guanyar però mes enllà dels resultats electorals aquest és un partit amb vocació de majories i de govern”, ha assegurat Albert en el seu comiat.

Com a novetat d'aquest nou mandat, Pau Maza portarà tots els temes d’Universitats i Recerca degut a la seva experiència i vinculació amb el sistema universitari. D’igual manera, la secretària general, Teresa Ciurana, portarà tots els temes d’Educació. També cal destacar la incorporació d’algunes noves secretaries com la secretaria d’Esports, liderada per l’esportista olímpica Cristina Rey i la secretaria d’Habitatge, Urbanisme i Ciutadania, liderada per Sílvia Grau.

Pau Maza ha destacat en el seu discurs que “avui comença una nova etapa per Esquerra Republicana de Terrassa, assumeixo el compromís de liderar un projecte que vol ser

útil, valent i transformador per a la ciutat i per al país. El nostre objectiu és clar: reforçar la Secció Local com a eina política de proximitat, de participació i de construcció republicana. Volem obrir-nos encara més a la ciutadania, teixir complicitats amb el teixit associatiu, generar debat i proposta, i fer créixer la militància”. I ha conclòs: “ERC Terrassa vol ser una eina útil al servei dels terrassencs i terrassenques. Volem una ciutat més justa, més feminista, més verda i més cohesionada. I treballem per fer

possible una República Catalana al servei de la gent”.

Aquesta és la nova executiva d'ERC Terrassa:

Presdiència: Pau Maza i Díaz

Secretaria General: Teresa Ciurana i Satlari

Secretaria d'Organització: Joan Lluch i Puig

Secretaria d'Imatge i Comunicació: Yuri Lázaro Giménez

Secretaria de Política Municipal: Ona Martínez i Viñas

Secretaria de Feminismes: Maria Isabel Gregorio De la Encarnación

Secretatria de Finances: Jordi Centelles i Amela

Secretaria de Transició Ecològica i Moviments Socials: Carles Massallé i Bainad

Secretaria d'Acció Política: Montse Pujol i Soler

Secretaria d’Habitatge, Urbanisme i Ciutadania: Sílvia Grau i Fontanals

Secretaria d’Esports: Cristina Rey Cerpa

Secretaria de Formació i Dinamització: Pau Hernàndez del Águila