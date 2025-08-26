Per evocar el que dirigia les obres

Una població com aquesta, farcida d’edificis i construccions il·lustres, en forma d’habitatges, indústries, fàbriques o magatzems, és lògic que tingui algun carrer, plaça o avinguda dedicada a persones que es van dedicar a això, a aixecar-les des de la seva posició d’arquitectes o mestres d’obres. N’hi ha un bon nombre i les que, dissortadament, van acabar sacrificades per motius que no venen al cas. Per tant, no ha d’estranyar que algú determinés que el protagonista del passatge en qüestió, anés consagrat per a Pere Comerma i Rodó.
Ho diu la placa que llueix el seu nom, fou un mestre d’obres del segle XIX. Esbrinant una mica més i gràcies a un dels seus rebesnets, l’Alfred Comerma, es pot concretar que el protagonista d’avui va néixer el 18 de novembre de 1821 i va morir el 6 de març de 1896, també a aquesta localitat. La seva esposa fou Maria Carme Torrella Ricart.
A la pàgina oficial del consistori egarenc, s’afirma que va ser “l’antic propietari dels terrenys on està enclavat el carrer”. Una de les obres més rellevants en què va participar va ser la de l’Escola Pia, inicialment Reial Col·legi Terrassenc. Pere Comerma va ser qui va dirigir tota l’actuació des de la seva posició de mestre d’obres d’un projecte que, segons les fonts consultades, va parir l’arquitecte Francesc Daniel Molina i Casamajó, l’autor de la plaça Reial de Barcelona. La construcció es va inaugurar el mes de setembre de l’any 1864.
La seva petjada
Un dels seus fills, Jaume Comerma Torella, va seguir la seva petjada professional i també es va convertir en mestre d’obres. De l’any 1871 a 1892, Jaume Comerma va participar en diverses construccions, com és el cas del Gran Casino de Terrassa, la Casa Pere Comerma del carrer del Nord, número 65, l’any 1871, i un habitatge del carrer de la Font Vella, en el número 79, l’any 1875.