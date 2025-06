Premien una científica terrassenca a Brusel·les

La científica terrassenca Susana Carmona ha estat guardonada amb el premi Ciencia con Ñ per la seva obra Neuromaternal (Ediciones B), un llibre que explora com l’embaràs i la maternitat transformen el cervell de la dona. L’acte de lliurament va tenir lloc aquest dijous al vespre a l’Instituto Cervantes de Brussel·les, en una cerimònia organitzada per l’Associació de Científics Espanyols a Bèlgica (CEBE).

Carmona va agrair el reconeixement i es va mostrar visiblement emocionada: “Em fa moltíssima il·lusió. És un regal poder estar aquí, viure aquests moments i veure que després de l’esforç i de passar tot l’estiu escrivint, ha tingut la seva recompensa”.

Neuromaternal ofereix una mirada innovadora i accessible sobre com la maternitat modifica el cervell femení, recolzada pels darrers avenços en neurociència. L’obra, basada en investigacions científiques —moltes de les quals liderades per la mateixa autora—, descriu els canvis neuronals que es produeixen durant l’embaràs, la influència de les hormones, la durada d’aquestes transformacions i el seu impacte en la salut mental i emocional de les mares. A més, el llibre posa en relleu el biaix de gènere existent en la recerca biomèdica i, en particular, en la neurociència.

La cerimònia celebrada a l’Instituto Cervantes de Brussel·les suposa també un reconeixement internacional a la trajectòria d’aquesta investigadora terrassenca, i posa en valor la importància de la divulgació científica amb perspectiva de gènere.