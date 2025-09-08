Primer dia curs sense mòbils: “L’ús de pantalles a l’escola no afavoreix els alumnes”

Des d’aquest curs, els mòbils queden eliminats a l’etapa educativa obligatòria, i durant aquest setembre el Departament d’Educació publicarà una guia per acompanyar les famílies en l’ús responsable de les pantalles, siguin pissarres digitals, ordinadors o els mateixos mòbils. Aquest dilluns en la tornada a l’escola era un dels temes del dia a les portes dels centres de la ciutat.
La mesura és ben rebuda per diversos pares i mares, com l’Alba Osuna, que explica que la seva filla de cinquè de primària de l’IE Pere Viver, sí que té mòbil, però “no el porta a l’escola perquè aquí no toca. Està bé aquesta prohibició si es vol millorar el rendiment acadèmic”. També hi està d’acord la Camila, mare d’un infant d’I5 de la mateixa escola, que afegeix que “l’ús excessiu d’aquestes pantalles no afavoreixen ningú, molt menys els infants a l’escola”.
En el cas del col·legi Sant Llorenç del Munt, essent un centre d’infantil i primària, ja es tenia molt regulat l’ús d’aquestes pantalles. “Les fem servir puntualment quan les necessitem: per a algun projecte concret de matemàtiques o per a alguna presentació. No anem més enllà. Encara fem servir molt les mans, sentir i aprendre així”, exemplifica la seva directora Eva Suárez. Al cap i a la fi, és una mesura establerta per tal de millorar el rendiment educatiu i encabir-se amb la resta de reptes que tenen les escoles que, com diu Suárez, són els mateixos sempre: “Acollir els infants com ells es mereixen, donar-los-hi el que mereixen a cadascun d’ells, tenir una mirada molt personalitzada i enfocada cap a ells, que aprenguin i que gaudeixin molt aprenent”.
Un curs amb deures i reivindicacions
El primer dia d’escola, ahir, també ha servit a l’Ajuntament per a reivindicar les intencions de recuperar la línia dissolta a l’escola Agustí Bartra, tal com va succeir amb la de Roc Alabern. “Una escola de màxima complexitat que creiem que era l’oportunitat meravellosa per poder fer grups més reduïts, per poder oferir una educació més de qualitat. Continuarem reclamant recuperar-la”, encoratjava la tinent d’alcalde i regidora d’Educació Patricia Reche. A banda, també va accentuar un dels reptes del consistori d’aquest curs, com és la climatització de les aules.
“Anar a peu” ha evitat conflictes de mobilitat
La tornada a l'escola ha estat més tranquil·la de l’esperat pel que fa a la mobilitat. L’Ajuntament ha mobilitzat un dispositiu policial especial de 70 agents per garantir la seguretat durant les entrades i sortides, però aquests van tenir, afortunadament, poca feina. “No hi ha hagut incidències greus. Els cossos de seguretat han estat a peu de carrer, amb les famílies, i informen que la gran majoria han acudit a les escoles a peu, fet que ha evitat molts problemes. Creiem que és una molt bona manera de desplaçar-se als centres educatius i seguirem fent-ne campanya”, informava la tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Patricia Reche.