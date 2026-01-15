Prodis obre El Moll: un espai d’oficis, innovació i comunitat

Prodis ha inaugurat aquesta tarda “El Moll”, un nou equipament situat a la plaça del Tint pensat per crear, aprendre i compartir. L’acte ha servit per presentar un projecte que transforma un magatzem de 500 metres quadrats en un centre obert a la ciutadania, on conviuran els tallers, la formació i l’ofici de les persones amb discapacitat amb la creativitat i l’ús comunitari.
La presentació ha cedit tot el protagonisme als nois i noies usuaris de l’entitat. Miguel Rascón, usuari de Prodis, ha estat l’encarregat d’obrir els parlaments explicant la singularitat arquitectònica del recinte: l’ús de contenidors marítims reciclats per delimitar les aules. “Té aquest nom perquè els tallers estan fets amb contenidors del port; volem obrir l’espai i que la gent vingui i vegi que som capaços de fer-ho”, ha assenyalat Rascón davant dels assistents, entre ells les regidores Patricia Reche i Meritxell Lluís.
El Moll s’estructura en tres eixos: tres tallers d’oficis (tèxtil, tecnològic i fusteria) orientats a l’aprenentatge i la preparació laboral; una àgora concebuda com a punt de trobada amb escoles, entitats i emprenedors; i una botiga on es vendran tant els productes propis de “Fet a Mà” com d’altres entitats i artesans locals.
La presidenta de Prodis, Isabel Marquès, ha volgut posar l’accent en el sentit profund d’aquesta transformació: “Hem comprovat que l’espai és clau; un entorn adequat permet dignificar les persones que diàriament en fan ús”. Marquès ha destacat que l’objectiu no és només “carregar contenidors”, sinó carregar-los “d’idees i projectes” per retornar-los a la societat en forma de valor social.
Projecte i vocació comunitària
Marquès ha recordat que l’entitat porta més de 65 anys “repensant com millorar l’atenció” a les persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral, trastorn mental o trastorn de l’espectre autista. Per això, ha assenyalat que el nou equipament s’adreça específicament a potenciar les capacitats de les persones del Servei d’Ocupació i Inserció (SOI) i del servei pre-laboral.
“Al Vapor hem constatat la importància de compartir allò que fem amb el barri; que Prodis s’expliqui i entrem a la ciutat”, ha afegit la presidenta, tot celebrant la resposta de Terrassa: “Quan es fan coses amb sentit, la comunitat respon, participa i tots som capaços de fer molt millor la nostra tasca social”. Un projecte que, segons han subratllat, ha tirat endavant gràcies a l’impuls propi i al suport d’entitats privades.
Ambient festiu i portes obertes
Els assistents han pogut recórrer les instal·lacions i veure els usuaris fent servir l’equipament, que inclou màquines de cosir, una brodadora digital, màquines per estampar, impressores 3D, ordinadors i serres. A més de la nau principal, la inauguració ha inclòs una visita a la nova fusteria, situada al complex del Vapor de Prodis (a un minut a peu), sumant així 200 metres quadrats més dedicats a l’ofici i el bricolatge. En total, 700 m² nous al servei de l’entitat i la ciutat.
L’acte ha conclòs amb to distès. Els assistents s'han pogut endur un record tangible de les capacitats del nou centre: clauers commemoratius fabricats “in situ” amb les impressores 3D i bosses de tela (tote bags) que s'han ofert mitjançant el sistema de “taquilla inversa” (aportació voluntària). La jornada s'ha tancat amb un brindis amb cava i un pica-pica servit per l’equip de restauració de Prodis, mentre els veïns i curiosos començaven a familiaritzar-se amb un espai que, a partir d’avui, promet ser un punt de trobada habitual a Terrassa.