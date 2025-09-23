Programa per millorar la neteja viària a Can Palet

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat una nova edició del programa “Barris al Dia”, dins de la campanya “T’estimo Terrassa-Can Palet”.
Dins d’aquesta iniciativa, la neteja és un dels eixos prioritaris. De fet, el servei d’Eco-Equip està treballant en la neteja a fons d’arquetes i reixetes del carrer, així com el baldeig amb aigua a pressió a diversos carrers del barri, responent a la demanda d’una neteja més profunda. També s’està fent la neteja interior i exterior dels contenidors i s’ha intensificat la neteja de les voreres de les àrees d’aportació, per millorar la higiene al seu entorn. Finalment, s’ha incrementat la freqüència de recollida de papereres en punts amb alt ús com davant de l’Escola Andersen o la plaça de Can Palet. A més, i per reforçar la imatge cuidada del barri, al mes de juliol ja es va planificar una desbrossada d’herbes adventícies.
D’altra banda, la campanya també s’ha centrat en el benestar animal i el civisme, tenint en compte que una part essencial de la neteja de l’espai públic és la col·laboració ciutadana. En aquest sentit, a través d’una carpa informativa s’està fent especial èmfasi en la importància de la col·laboració ciutadana per mantenir l’espai públic net. La carpa s’ubicarà els propers dies 25 i 26 de setembre al carrer del Germà Joaquim (costat de l’Escola Auró), ofereix informació sobre el reciclatge i la gestió dels residus, així com també sensibilització respecte la cura dels animals domèstics, per millorar la convivència i la qualitat de vida al barri. En aquest sentit, els informadors ambientals es van trobar al parc de Vallparadís (zona Can Palet) per fer sensibilització sobre la necessitat de recollir els excrements dels animals.