Prop de 40 promocions d’obra nova actives a Terrassa

El mercat immobiliari terrassenc viu un moment d’efervescència, la ciutat s’ha convertit en un pol d’atracció de promocions d’obra nova. Segons el portal Idealista, actualment hi ha fins a 37 promocions actives a Terrassa, una xifra que supera clarament ciutats com Sabadell (24) o Badalona (24) i que concentra gairebé un 30% de tota l’oferta del Vallès Occidental.
Les noves promocions es reparteixen en barris com Can Roca, Segle XX, Poble Nou o Sant Pere, i inclouen projectes emblemàtics com el desenvolupament del sector de l’AEG, amb habitatge protegit i de lloguer, o el nou barri de Can Colomer.
Els motius d’aquest auge tenen a veure amb factors estructurals. Terrassa disposa encara de sòl urbanitzable, té preus més competitius que la primera corona metropolitana i una connexió excel·lent amb Barcelona, tant per carretera com en transport públic. A tot això s’hi suma l’oferta de serveis sanitaris, educatius i culturals. “El consistori va encertar a no aplicar la normativa del 30% d’habitatge protegit en totes les noves promocions, com sí van fer altres ciutats com Barcelona”, apunta Toni Palet, president del Gremi de Constructors de Terrassa. “Això ha evitat que s’aturessin projectes i ha mantingut la ciutat com un mercat atractiu tant per promotors com per compradors".
Després de la pandèmia, hi ha canviat també la manera com moltes famílies entenen la vida urbana. Segons Palet, “molta gent busca viure en una ciutat ben connectada, però amb zones verdes, espais per caminar i un entorn de qualitat“.
Els nous habitatges tenen un perfil clar de comprador. Bona part són famílies que ja no poden accedir a la compra a Barcelona i es desplacen cap a la segona corona metropolitana. “La gent que surt de Barcelona busca una alternativa residencial assequible, i Terrassa ofereix aquesta possibilitat.” Pels terrassencs, i les seves condicions econòmiques, aquests preus no són tan adequats, diu l'urbanista Pere Montaña.
Reptes urbanístics i socials
Tot i l’impuls constructiu, la ciutat afronta reptes importants. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 2003 preveia un creixement fins als 235.000 habitants, però les projeccions actuals de l’Idescat situen Terrassa per sobre dels 250.000 durant la pròxima dècada. “Ja estem molt a prop del límit que preveia el POUM només amb els creixements interiors”, adverteix Montaña. “Si no es redimensionen alguns sectors, correm el risc de col·lapsar serveis essencials com transport, sanitat o educació.”
En aquest sentit, el transport públic és clau. Els nous residents utilitzen majoritàriament els Ferrocarrils de la Generalitat, que actualment funcionen bé, però podrien saturar-se amb l’augment de població. El creixement, però, també comporta beneficis. L’arribada de nous veïns pot fer de Terrassa una ciutat més dinàmica i oberta. “Històricament, Terrassa ha estat una ciutat que es mira molt al melic”, assenyala Montaña. “Els nous fluxos poden ajudar a trencar aquesta inèrcia i a revitalitzar barris i comerç local.”
Un altre repte de futur serà redefinir el paper del centre urbà. Montaña adverteix que “Terrassa té un centre petit per la dimensió que té la ciutat” i proposa generar noves centralitats que connectin les perifèries amb el cor de la ciutat. Projectes com el desenvolupament del sector de l’AEG, que incorporen habitatge, comerç i activitat econòmica, poden contribuir a cosir aquesta fractura urbana i a fer més llegible i cohesionada la ciutat en el seu conjunt.
ALGUNES DE LES PROMOCIONS MÉS DESTACADES
Promocions per al nou barri de Can Colomer
La promoció Can Colomer 3 (carretera de Rellinars, 531) s’insereix en un sector residencial emergent al nord-oest de Terrassa, al barri de Poble Nou, envoltat per espais naturals i proper a la carretera de Rellinars. Forma part del desenvolupament del nou barri de Can Colomer, un projecte urbanístic que preveu fins a 4 400 habitatges amb una important extensió d’espais verds, equipaments públics i mobilitat millorada. El nou eix de l’avinguda de les Arts i la construcció d’una gran rotonda prometen alleugerir la congestió viària i millorar la connexió amb la B-40. A l’avinguda de les Arts, de fet, també trobem la promoció de LandCo, que amb més de 70 vivendes és una altra de les noves construccions que formaran part de Can Colomer, un barri proper a la zona esportiva de la ciutat i en plena expansió.
Gasòmetre, un dels pilars del reformat Segle XX
La promoció Gasòmetre implica dos edificis nous al barri del Segle XX (carrer del Pare Font, 106), amb entre 1 i 4 dormitoris, piscina en un dels edificis, aparcament, traster, orientats a maximitzar el sol i integrar-se en una plaça amb parc de nova construcció. El Segle XX, un barri format en un àmbit que combinava indústria i habitatge, té 0,73 km² i més de 6.000 residents el 2011. Està delimitat per la carretera de Montcada, l’avinguda de Santa Eulàlia, el parc de Vallparadís i la Rambleta del Pare Alegre, i durant els últims anys ha experimentat una forta transformació urbanística, amb diversos projectes de requalificació i reurbanització en curs.
La primera promoció de l’antiga Sala Badrinas
També al Segle XX trobem la promoció Habitat Sala Badrinas: pisos i adossats que conformen un complex de 103 habitatges, de 2, 3 i 4 habitatges. Els d’Habitat són els primers pisos que es comencen a promocionar en un espai, el de l’antic espai fabril, que està en plena expansió, amb preus que arriben als 388.000 euros i una inversió global de 25 milions. En aquest sentit, la promotora catalana Corp ja va avançar al Diari de Terrassa que a l’octubre seria la segona empresa a promocionar els seus habitatges a la zona. Amb nous habitatges, espais públics i equipaments, Sala i Badrinas està cridat a convertir-se en un nou eix vertebrador del Segle XX.
La promoció Sirani arriba al seu tram final
La promotora AEDAS Homes va començar a lliurar les claus dels nous residents fa uns mesos. Un total de 87 habitatges de 2,3 i 4 dormitoris. Un dels principals atractius del bloc és que van acompanyats de zones comunes com piscina, solàrium, zona de jocs infantils i jardins. Encara queden diversos pisos a la venda que van dels 270.000 als 510.000 euros. Situats a l’avinguda del Parlament 2, formen part del barri de Can Roca, una de les noves zones més atractives de Terrassa per la seva proximitat a l’entorn esportiu, a l’entorn natural i una gran xarxa comunicativa amb l’estació de FGC, que connecta amb Barcelona, a pocs metres.
Vernet a Marconi, Torrella i Ramon Llull
De la mateixa AEDAS Homes trobem la promoció Vernet a Ca n’Aurell. i amb què la promotora va consolidar la seva expansió a Terrassa. Es tracta d’un conjunt residencial de 81 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, situat entre els carrers Marconi, Torrella i Ramon Llull, al barri de Ca n’Aurell. L’edifici ofereix zones comunitàries amb piscina, solàrium, sala veïnal, zona de jocs infantils i espais enjardinats, a més de places d’aparcament i trasters. Els preus oscil·len des dels 165.000 euros per als pisos més petits fins als 387.000 euros en el cas dels dúplexs més amplis. AEDAS Homes té altres promocions com Sirani, a Can Roca o Herolt, a Sant Pere Nord.
Promoció al carrer Transversal
Desenvolupada per Plus Habitat al barri de Sant Pere, ofereix habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris amb superfícies que oscil·len entre els 56 i els 181 m². Els preus comencen a partir de 285.000 euros, i es poden visitar des del mes de gener. Els habitatges compten amb acabats d’alta qualitat. Algunes unitats inclouen terrasses o balcons, i el projecte destaca per la seva eficiència energètica. Aquesta promoció es troba en una ubicació estratègica, a prop dels serveis i amb bones connexions de transport públic, com Renfe i FGC Nord de Terrassa.