La Generalitat destina 2,4 milions d'euros per a obres a les escoles de Terrassa

El Departament d'Educació i Formació Professional ha lliurat 63,6 milions d'euros a gairebé 500 ajuntaments perquè facin obres a les escoles. Són diners del fons d'obres RAM (Reforma, Adequació i Millora), per al qual hi ha reservats 100 milions d'euros per a un total de 723 municipis. A Terrassa, els diners assignats, però encara no lliurats suposaran una quantitat total de 2,4 milions d'euros. L'objectiu és que puguin substituir elements obsolets -com cobertes, calderes, lavabos o cuines-, millorar tancaments, arreglar lluminàries i retirar fibrociment. La consellera Esther Niubó ha destacat que aquest fons és "imprescindible" per compensar "l'envelliment" del parc d'escoles, on un de cada quatre equipaments té més de 60 anys. Els 36,4 milions d'euros pendents de repartir es lliuraran "els pròxims mesos", assegura Niubó.
La consellera recorda que el fons s'adreça a tots els municipis de Catalunya que tenen escoles o centres d'educació especial. A diferència dels programes de subvencions convencionals, precisa, en aquesta ocasió el Departament ha repartit d'ofici els diners a tots els ajuntaments, "i si l'accepten i concreten la quantitat que estan disposats a executar, se'ls fa la transferència". "És un sistema innovador amb què volíem reduir temps i crear un mètode senzill, evitant un excés de gestions burocràtiques com passa amb les subvencions", diu Niubó en declaracions a l'ACN des d'una escola de Castelldefels (Baix Llobregat).
Per repartir els 100 milions, 52 s'han distribuït entre els centres en funció del nombre d'alumnes matriculats en l'etapa de 3 a 12 anys. En paral·lel, 41,5 milions s'han repartit de forma equitativa entre totes les escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007 -i que no siguin propietat de l'empresa pública Infgraestructures.cat-. Finalment, hi ha 6,5 milions que s'han assignat en funció de si el municipi és rural o rural d'especial atenció, i també tenint en compte el nombre d'alumnes que tingui el centre.
Amb els diners designats a cada ajuntament, els governs locals poden decidir a quina obra de millora o adequació ho destinen "per perllongar la vida dels edificis i assegurar un entorn més saludable i eficient". En aquest sentit, es permet que els diners es gastin per substituir elements o instal·lacions obsoletes, millorar tancaments, instal·lar sistemes domòtics o automatitzats, i retirar fibrociment.
Niubó assegura que les reformes als banys i la substitució de calderes són les necessitats més freqüents. La consellera ressalta que aquests 100 milions per a reformes formen part d'un gruix d'actuacions que suposen "recuperar un nivell inversor molt alt que no es veia a Catalunya des del 2018, amb el Govern tripartit".
No està previst que aquests diners es destinin a climatitzar les aules. La consellera precisa que el pla d'inversions per posar aire condicionat s'articula a través del Pla Clima i va "en paral·lel" al fons RAM. Niubó desvincula les dues qüestions i ressalta que la climatització s'afronta a través d'un pla "ambiciós" de 2.500 milions d'euros fins el 2031, "que és tot un repte que requerirà la cooperació del món local i publicoprivada".
Dos terços d'execució del RAM
Al juliol, Educació va publicar una primera resolució per repartir 6,8 milions del RAM a 74 municipis. Aviat se signarà una segona remesa de 56,8 milions per a 404 ajuntaments més. La resta de diners fins a arribar als 723 ajuntaments -tots els que tenen escola excepte Barcelona- s'entregaran abans que acabi l'any.
Els imports més abundants atorgats fins ara són més de 3 milions a Sabadell, 1,9 milions a Lleida i a Santa Coloma de Gramenet, i 1,6 a Tarragona. També s'han concedit 1,4 milions a Mataró, i més d'un milió al Prat de Llobregat, Manresa i Sant Cugat del Vallès. Altres imports de gruix són més de 975.000 euros a Sant Boi de Llobregat i més de 863.000 a Vilanova i la Geltrú.
Pel que fa a municipis que tenen diners assignats, però encara no lliurats, a més de Terrassa, destaquen quasi 2,9 milions per a l'Hospitalet de Llobregat i 2,7 milions per a Badalona. També hi ha previstos més d'1,9 milions a Lleida i 1,6 a Tarragona entre les grans partides previstes a repartir.