Què és el diari de terrassa per a tu?

Des de fa 48 anys, entrem diàriament a les llars dels terrassencs i hi aportem els fets més destacats de l’actualitat de Terrassa. Precisament, vosaltres, la gent que ens llegeix, tots els terrassencs i terrassenques sou sempre la notícia, però per aquesta vegada hem girat el guió: ara us preguntem què suposa el Diari de Terrassa per a vosaltres.

Carles Mota, president de la UFB Jàbac i Terrassa

Nebridi Aróztegui

“On els terrassencs sabem que hem de trobar la notícia. Ho és tot, dins la ciutat”

Marta Puig, directora Tècnica del Centre Ocupacional de LaFACT

Nebridi Aróztegui

“És el diari de tots els terrassencs. Ens fa conèixer el dia a dia de la ciutat”

Xavi Adell, president Federació Catalana de Hockey

Nebridi Aróztegui

“És la vida de la ciutat i la seva gent. És difícil imaginar Terrassa sense el Diari”

Jordi Voltas, director de l’Eseiaat

Nebridi Aróztegui

“El diari de referència que trobo a la taula sempre. És la primera mirada de la vida d’on treballo”

Teresa Casals, presidenta d’Amics de Fundase

Nebridi Aróztegui

“És una cosa fantàstica, perquè t’informa de tot el que passa a la ciutat, dia a dia”

Antoni Abad, president de MútuaTerrassa

Nebridi Aróztegui

“El mitjà de la ciutat. El llegim cada dia, i ens permet portar a casa nostra el pols de Terrassa”

Marta Sánchez, presidenta de Cerclemón

Nebridi Aróztegui

“La manera d’informar-nos de tot el que passa a la ciutat. Sempre hi acudim per veure-ho”