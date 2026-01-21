Retencions a la C-58 a causa de la suspensió de Rodalies

L'accident mortal d'aquesta matinada a Gelida i la suspensió de totes les línies de Rodalies i mitjana distància de Renfe ha generat, com s'esperava, problemes a les carreterres aquest dimecres al matí. Pel que fa a la C-58, des de les 7 del matí es registra circulació amb retencions en diversos trams.\r\n\r\nHi ha cinc quilòmetres de retencions entre Sabadell i Terrassa, en sentit sud, del quilòmetre 11 al 16, en direcció Barcelona.També se circula amb retencions, en aquest cas de tres quilòmetres, en sentit nord, entre Ripollet i Montcada i Reixac, del quilòmetre 7 al quilòmetre 4, en direcció Manresa.\r\n\r\nTambé en sentit sud, entre Barcelona i Montcada i Reixac, hi ha quatre quilòmetres de retenció, en direcció al Nus de la Trinitat.\r\n\r\nA les 9.30 està previst que comenci la reunió per avaluar l'estat de les infraestructures ferroviàries i es decidirà si s'obren algunes línies.\r\n