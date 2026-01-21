Terrassa

Retencions a la C-58 a causa de la suspensió de Rodalies

Hi ha cinc quilòmetres d'aturades intermitents entre Sabadell i Terrassa

Publicat el 21 de gener de 2026 a les 08:52
Actualitzat el 21 de gener de 2026 a les 11:26

L'accident mortal d'aquesta matinada a Gelida i la suspensió de totes les línies de Rodalies i mitjana distància de Renfe ha generat, com s'esperava, problemes a les carreterres aquest dimecres al matí. Pel que fa a la C-58, des de les 7 del matí es registra circulació amb retencions en diversos trams.

Hi ha cinc quilòmetres de retencions entre Sabadell i Terrassa, en sentit sud, del quilòmetre 11 al 16, en direcció Barcelona.També se circula amb retencions, en aquest cas de tres quilòmetres, en sentit nord, entre Ripollet i Montcada i Reixac, del quilòmetre 7 al quilòmetre 4, en direcció Manresa.

També en sentit sud, entre Barcelona i Montcada i Reixac, hi ha quatre quilòmetres de retenció, en direcció al Nus de la Trinitat.

A les 9.30 està previst que comenci la reunió per avaluar l'estat de les infraestructures ferroviàries i es decidirà si s'obren algunes línies.

