Rodalies no aixeca cap: diumenge també sense servei i a l'espera de les inspeccions d'infraestructura

Rodalies de Catalunya continua portant de cap els usuaris i la Generalitat. Després d'un dissabte caotic on només ha hagut servei amb comptagotes pel matí, la consellera del Departament de Territori, Sílvia Paneque ha anunciat que diumenge tampoc hi haurà servei de Rodalies i mitja distància, ja que encara s'estan efectuant les inspeccions necessàries per garantir la seguretat en els viatges ferroviàris de tot el territori. "Cada hora, guanyem inspeccions i seguretat", ha insistit Paneque.
Pel que fa a si es restablirà el pas de trens dilluns, la consellera ha estat prudent i ha assegurat que depenent de l'estat amb que es trobin les infraestructures, informaran la ciutadania amb "un temps prudencial" sobre la seva operativitat o no. "Continuarem treballant aquesta nit i demà. En tot cas, a la llum de la valoració que puguem fer al comitè de seguiment diumenge a una hora amb temps suficient perquè la ciutadania es pugui organitzar, informarem de quin és l'estat", ha apuntat.
De moment, Paneque ha detallat que ja s'ha adreçat un problema a l'R1 a Badalona, on hi havia un sot, i al Garraf, on les trinxeres estaven en mal estat, "dos punts molt crítics" de la xarxa, segons ha mencionat. A més, ha explicat que ja hi ha sobre el terreny nou equips d'Adif treballant en els punts febles detectats i que a partir de diumenge s'incorporaran tres equips més. També compten amb l'ajuda de personal tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i de la Direcció General de Carreteres per tal de "guanyar temps".
Tot això amb un objectiu: reprendre el servei ferroviari de Rodalies de manera "sostenible" i "fiable", una situació impossible en l'actuaitat a causa de "molts anys de desinversió i tenir una xarxa envellida i no adaptada al 2026", ha lamentat la conesllera. De totes maneres, ha posat en valor la xarxa de transports que han ofert una alternativa als usuaris: "A la zona del Ferrocarrils de la Generalitat tenim una absoció del voltant del 32%, i en els busos interubans tenim una absorció d'usuaris del 53%, ha xifrat, una "part no poc important d'usuaris i que ajuda a la movilitat dels catalans i fer la seva vida una mica més fàcil en aquesta situació", ha argumentat.
Per altra banda, Paneque ha insistit en que la Generalitat ha demanat a les operadores, és a dir, a Renfe i Adif, que el servei de Rodalies sigui gratuït per als catalans "fins que el sistema estigui operant d'una manera fiable i sostinguda".